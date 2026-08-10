Bageshwar News: जन औषधि केंद्र व मेडिकल स्टोर का किया निरीक्षण
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी और औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने जन औषधी केंद्र और मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया। सभी दुकानों पर एक्सपायरी दवाई नहीं मिली। निरीक्षक ने स्टोर संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी एवं औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने सोमवार को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र जिला चिकित्सालय तथा भराड़ी टैक्सी स्टैंड के पास स्थित मेडिकल की दुकानों में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसी भी मेडिकल की दुकान में कोई एक्सपायरी दवाई नहीं पाई गई। औषधी निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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