Bageshwar News: पशु औषधि भंडारों का निरीक्षण, सुरक्षित भंडारण के दिए निर्देश
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे के निर्देश पर, औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने केंद्रीय औषधि भंडार और जिला पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने दवाओं के भंडारण, तापमान नियंत्रण आदि की जांच की। निरीक्षण का मकसद औषधि भंडारण के नियामकीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे के निर्देश पर औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने बुधवार को केंद्रीय औषधि भंडार, पशुपालन विभाग और बिलौना स्थित जिला पशु चिकित्सालय के औषधि भंडार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों और औषधियों के भंडारण की व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण में पशु उपयोग की औषधियों के भंडारण, तापमान नियंत्रण, शीत श्रृंखला, स्टॉक रजिस्टर, प्राप्ति-निर्गमन अभिलेख, एक्सपायरी प्रबंधन और गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेज का परीक्षण किया गया। औषधि निरीक्षक ने प्रभारी अधिकारियों को निर्माता के निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने, आर्द्रता-संवेदनशील दवाओं को नियंत्रित एवं शुष्क वातावरण में रखने तथा भंडारों में उच्च स्तर की स्वच्छता और हाउसकीपिंग बनाए रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य औषधि भंडारण एवं वितरण प्रणाली को नियामकीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ करना है।
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