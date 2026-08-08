Bageshwar News: बारिश में मकान ध्वस्त, परिवार खुले आसमान के नीचे
Bageshwar News: गुरुवार रात भारी बारिश के कारण गरुड़ तहसील के उड़खुली गांव में पूरन राम का मकान ढह गया। हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन परिवार की रहने की स्थिति संकट में आ गई। तहसीलदार और जिला पंचायत अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर सहायता का आश्वासन दिया और आगे की सहायता के लिए एक लाख रुपये की धनराशि का आश्वासन दिया।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, गरुड़। गुरुवार रात हुई भारी बारिश के चलते गरुड़ तहसील के उड़खुली गांव में पूरन राम का मकान ध्वस्त हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान ढहने से परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। सूचना मिलते ही जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य और तहसीलदार निशा रानी शुक्रवार को मौके पर पहुंचीं। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। तहसीलदार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर राजस्व टीम को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने बताया कि मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर आपदा मानकों के तहत पूरन राम को एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
धनराशि आगामी सप्ताह उनके खाते में भेजी जाएगी।
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