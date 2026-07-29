Bageshwar News: जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को एक साल का कारावास
Bageshwar News: बागेश्वर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी की अदालत ने गोविंद सिंह रोतेला को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाया है। आरोपी ने योगिता नगरकोटी और गीता रोतेला को धमकी दी थी। इसके परिणामस्वरूप, उसे एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी की अदालत ने जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी गोविंद सिंह रोतेला को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने चार मार्च 2025 की रात कठायतबाड़ा निवासी योगिता नगरकोटी और गीता रोतेला के साथ गाली-गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में कोतवाली बागेश्वर में मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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