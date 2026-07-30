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Bageshwar News: चौरासी व ठाकुरद्वारा क्षेत्र में गहराया विद्युत संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बागेश्वर। नगर के चौरासी और ठाकुरद्वारा क्षेत्रों में लगातार बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले

Bageshwar News: चौरासी व ठाकुरद्वारा क्षेत्र में गहराया विद्युत संकट

Bageshwar News: देवेंद्र, बागेश्वर। नगर के चौरासी और ठाकुरद्वारा क्षेत्रों में लगातार बाधित हो रही बिजली आपूर्ति से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले करीब एक सप्ताह से रोज शाम के समय बिजली बार-बार गुल हो रही है। चौरासी क्षेत्र के लोगों के अनुसार मंगलवार शाम करीब पांच बजे से बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस दौरान कुछ सेकंड के लिए बिजली आई, लेकिन फिर तुरंत चली गई। देर शाम तक यही क्रम कई बार दोहराया गया, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं ठाकुरद्वारा के निवासियों ने भी आरोप लगाया कि लगभग एक सप्ताह से प्रतिदिन शाम के समय बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है।

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