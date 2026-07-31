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Bageshwar News: जंगली सुअरों ने उजाड़ी धान की फसल, किसान परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: कांडा तहसील के नरगोली गांव में किसानों को जंगली सुअरों का आतंक झेलना पड़ रहा है। ये सुअर रात में खेतों में घुसकर धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने विभागों से मुआवजा और सुरक्षा उपायों की मांग की है।

जंगली सुअरों ने उजाड़ी धान की फसल, किसान परेशान
जंगली सुअरों ने उजाड़ी धान की फसल, किसान परेशान

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कांडा। कांडा तहसील के नरगोली गांव में जंगली सुअरों के आतंक से किसान परेशान हैं। बीते कई दिनों से जंगली सुअर रात के समय खेतों में घुसकर धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुअरों के खेत खोदने से धान की रोपाई प्रभावित हुई है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे हमलों से खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। कई किसानों के खेत पूरी तरह उजड़ चुके हैं। उन्होंने वन, राजस्व और कृषि विभाग से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन कराने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

साथ ही फसलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बाड़ समेत स्थायी उपाय किए जाने की मांग की है। मांग करने वालों में शोभा देवी, अनीता देवी, आशा देवी, गुड़िया देवी, मीरा देवी, हेमा देवी आदि शामिल हैं।

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