Bageshwar News: एक माह में पूरा होगा सिल्लीबंड-कन्स्यारी मार्ग का क्षतिग्रस्त कॉजवे
Bageshwar News: जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने लोहारी-सिल्लीबंड-कन्स्यारी मोटरमार्ग का निरीक्षण करने के बाद क्षतिग्रस्त कॉजवे की मरम्मत की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को तीन दिन में मरम्मत कार्य शुरू करने और एक माह में पूरा करने का आदेश दिया। यह प्रक्रिया आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने शनिवार को लोहारी-सिल्लीबंड-कन्स्यारी मोटरमार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क और क्षतिग्रस्त वेंटेड कॉजवे की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कुमरौड़ा के पास क्षतिग्रस्त कॉजवे की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। डीएम ने सहायक अभियंता को तीन दिन के भीतर मरम्मत कार्य शुरू कर एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित जूनियर इंजीनियर को कार्य प्रारंभ होने के बाद प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने और क्षतिग्रस्त स्थल पर तत्काल चेतावनी एवं सूचना संबंधी साइनबोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि आवागमन सुरक्षित बना रहे।
निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता गोविंद नाथ ने बताया कि मोटरमार्ग के प्रथम चरण का कार्य वर्ष 2024 में पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य का आगणन तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी गरुड़ वैभव कंडपाल समेत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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