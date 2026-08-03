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Bageshwar News: बागनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बागेश्वर। सावन के तीसरे सोमवार को बागनाथ मंदिर भक्तों भीड़ रही। सुबह से

बागनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
बागनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Bageshwar News: बागेश्वर। सावन के तीसरे सोमवार को बागनाथ मंदिर भक्तों भीड़ रही। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। भक्तों ने सरयू नदी के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया और पूजा-अर्चना के साथ ही सुख-समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर में पूजा-अर्चना कराने वाले पंडित-पुरोहितों में भी उत्साह रहा। मंदिर प्रबंधन समिति के नंदन सिंह रावल ने बताया कि भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा गया था। मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों का भी अच्छा सहयोग मिला। कपकोट के शिवालय, गरुड़ के बैजनाथ धाम समेत कांडा, दुगनाकुरी और काफलीगैर तहसील के शिवालयों में भी दिनभर श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की।

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नदी किनारे तैनात रही पुलिसबागेश्वर। पहले सोमवार को कपकोट में मासूम के सरयू नदी में बहने की घटना के बाद इस बार पुलिस अलर्ट रही। सुबह से ही पुलिसकर्मी सरयू नदी के किनारे तैनात रहे और पूजा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को जागरूक किया। पुलिस ने लोगों से बच्चों को नदी किनारे नहीं ले जाने की अपील की। कपकोट शिवालय में नदी की ओर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं।

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