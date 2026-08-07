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Bageshwar News: हरड़िया नाले के डैप से कैंचुवा तोक खतरे की जद में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने कपकोट के कालापैर कापड़ी में आपदा प्रभावित पांच परिवारों से मुलाकात की और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने रामगंगा नदी के डैम के कारण निर्माण हो रहे खतरों के बारे में जानकारी दी और परिवारों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने हेतु जिलाधिकारियों से बात की।

हरड़िया नाले के डैप से कैंचुवा तोक खतरे की जद में
हरड़िया नाले के डैप से कैंचुवा तोक खतरे की जद में

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कपकोट। क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत कालापैर कापड़ी के तोक केचुवा में आपदा प्रभावित पांच परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रामगंगा नदी में हरड़िया के पास बने डैम के प्रभाव से नदी का निचला हिस्सा खोखला हो गया है, जिससे कई आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए हैं। विधायक ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर प्रभावित परिवारों को वर्षाकाल समाप्त होने तक सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

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साथ ही तट सुरक्षा, भू-संरक्षण और अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार कर स्थायी समाधान की दिशा में कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सुरक्षा और पुनर्वास सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा स्थायी समाधान होने तक हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

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