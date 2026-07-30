Bageshwar News: गरुड़ से कांवड़ यात्रा हरिद्वार रवाना
Bageshwar News: देवेंद्र, गरुड़ में दिव्येश्वरी मंदिर से नागा बाबा महंत भगीरथ गिरी महाराज की उपस्थिति में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा रवाना किया। यह यात्रा श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें भोलेनाथ और मां गंगा की कृपा का आह्वान किया गया।
Bageshwar News: देवेंद्र, गरुड़। दिव्येश्वरी मंदिर गागरीगोल से नागा बाबा महंत भगीरथ गिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित पावन कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य तथा भगीरथ गिरी महाराज ने स्थानीय नागरिकों के साथ ,भोलेनाथ के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर कावड़ यात्रा को हरिद्वार के लिए रवाना किया। श्रावण मास में निकाली जाने वाली यह कांवड़ यात्रा श्रद्धा, आस्था और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। जिपं अध्यक्ष आर्या ने कहा कि भगवान भोलेनाथ एवं मां गंगा की कृपा से सभी शिवभक्तों की यात्रा मंगलमय, सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो तथा सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण हों ।
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