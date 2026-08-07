Bageshwar News: मतपत्र से चुने गए बाल परिषद के पदाधिकारी, हिमांशु बने अध्यक्ष

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। पीएम श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज, बागेश्वर में विद्यालय बाल परिषद का गठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया गया। कक्षा छह से 12 तक के छात्र-छात्राओं ने मतपत्र के माध्यम से मतदान कर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। मतदान के बाद पारदर्शी ढंग से मतगणना कर परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर हिमांशु आर्य 205 मत प्राप्त कर निर्वाचित हुए। अंजलि मेर को 53 और गुड्डी आर्या को 51 मत मिले। अंजलि मेर को उपाध्यक्ष बनाया गया। विभिन्न परिषदों के अध्यक्षों में गुड्डी आर्या (सांस्कृतिक), रोशनी आर्या (खेल), हिमानी टाकुली (विज्ञान), योगेश कुमार (कला), उमा जोशी (स्वच्छता), लक्ष्मी आर्या (साहित्यिक), ऋतिक लुमियाल (एंटी ड्रग क्लब), कार्तिक कुमार (प्रार्थना संचालन), गौरव जोशी (सामान्य ज्ञान), हर्षित सुयाल (नैतिक विचार) और आशीष कुमार (अनुशासन परिषद) को जिम्मेदारी सौंपी गई।