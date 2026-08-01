Bageshwar News: भाजपा कार्यालय की सफाई में सरकारी संसाधन लगाने पर कांग्रेस का विरोध

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। 28 और 29 जुलाई की भारी बारिश के बाद भाजपा जिला कार्यालय की सफाई में फायर ब्रिगेड और जल संस्थान के वाहनों के उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ज्ञापन में कहा गया कि भारी बारिश के दौरान मंडलसेरा समेत कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी और कीचड़ भर गया था। प्रभावित लोगों ने जेसीबी और राहत कार्य की मांग की, लेकिन प्रशासन ने भाजपा कार्यालय की सफाई के लिए फायर कर्मियों और जल संस्थान के टैंकरों को लगाया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि फायर विभाग का दायित्व आग बुझाने और आपदा राहत कार्यों तक सीमित है, न कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय की सफाई करना।