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Bageshwar News: दुकान में फेंके मिले बिजली के बिल, लोगों में गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: कपकोट के कन्यालीकोट क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के बिल एक दुकान में फेंके मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। आरोप है कि मीटर रीडिंगकर्मी घर-घर जाकर रीडिंग लेने के बजाय दुकान में बैठते हैं। इससे समय पर बिल नहीं मिलने और बकाया तथा पेनाल्टी का मुद्दा उठ रहा है।

दुकान में फेंके मिले बिजली के बिल, लोगों में गुस्सा
दुकान में फेंके मिले बिजली के बिल, लोगों में गुस्सा

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, कपकोट। तहसील के कन्यालीकोट क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के बिल एक दुकान में फेंके मिलने का मामला सामने आया है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीण भरत गड़िया ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि मीटर रीडिंग कर्मचारी घर-घर जाकर मीटर की रीडिंग लेने के बजाय दुकान में बैठकर बिल तैयार करता है और उन्हें वहीं छोड़ देता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिल समय पर नहीं मिलने से कई उपभोक्ता निर्धारित समय पर भुगतान नहीं कर पाते। बाद में बकाया और पेनाल्टी जुड़ने से बिल की राशि बढ़ जाती है। उन्होंने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई और बिल वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग की है।ऊर्जा

निगम के एसडीओ एसएस भंडारी ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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