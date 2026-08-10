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Bageshwar News: कांडा धार में 30 करोड़ की लागत से बना केंद्रीय विद्यालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: बागेश्वर में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय भवन का काम अंतिम चरण में है। करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस भवन का निर्माण सितंबर तक पूरा होने की संभावना है। विद्यालय के खुलने से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, जिससे उन्हें अन्य स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

कांडा धार में 30 करोड़ की लागत से बना केंद्रीय विद्यालय
कांडा धार में 30 करोड़ की लागत से बना केंद्रीय विद्यालय

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। लंबे समय से निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय भवन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से कांडा धार में बन रहे भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। सीपीडब्ल्यूडी के एई मुकेश चुनेरा ने बताया कि भवन का निर्माण सितंबर तक पूरा कर इसे छात्र-छात्राओं के लिए शुरू करने की तैयारी है। केंद्रीय विद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा। स्थानीय लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल का स्वागत किया है। विद्यालय शुरू होने के बाद क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के लिए अन्य स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित होता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है।

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