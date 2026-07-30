Bageshwar News: नामकरण संस्कार पर अस्पताल को भेंट की बेस सीटें
Bageshwar News: ग्रामीण मंडल महामंत्री अक्षय चन्याल एवं उनकी पत्नी जिला क्रीड़ा अधिकारी गुंजन बाला चन्याल ने अपने बड़े पुत्र तेजस्वी वेद चन्याल के
Bageshwar News: देवेंद्र, बागेश्वर। ग्रामीण मंडल महामंत्री अक्षय चन्याल एवं उनकी पत्नी जिला क्रीड़ा अधिकारी गुंजन बाला चन्याल ने छोटे पुत्र के नामकरण संस्कार के अवसर पर जिला अस्पताल बागेश्वर में भर्ती मरीजों के लिए बेडशीटें भेंट कीं। उन्होंने बड़े पुत्र तेजस्वी वेद चन्याल के साथ मिलकर यह पहल की। रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर के चेयरमैन इंद्र सिंह फर्स्वाण ने चन्याल परिवार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ बेडशीटें मरीजों को बेहतर सुविधा देने के साथ संक्रमण की संभावना कम करने में भी सहायक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्य अन्य लोगों को भी जनसेवा के लिए प्रेरित करते हैं।
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