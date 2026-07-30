Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bageshwar News: नामकरण संस्कार पर अस्पताल को भेंट की बेस सीटें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
Follow us on Google News
share

Bageshwar News: ग्रामीण मंडल महामंत्री अक्षय चन्याल एवं उनकी पत्नी जिला क्रीड़ा अधिकारी गुंजन बाला चन्याल ने अपने बड़े पुत्र तेजस्वी वेद चन्याल के

नामकरण संस्कार पर अस्पताल को भेंट की बेस सीटें
नामकरण संस्कार पर अस्पताल को भेंट की बेस सीटें

Bageshwar News: देवेंद्र, बागेश्वर। ग्रामीण मंडल महामंत्री अक्षय चन्याल एवं उनकी पत्नी जिला क्रीड़ा अधिकारी गुंजन बाला चन्याल ने छोटे पुत्र के नामकरण संस्कार के अवसर पर जिला अस्पताल बागेश्वर में भर्ती मरीजों के लिए बेडशीटें भेंट कीं। उन्होंने बड़े पुत्र तेजस्वी वेद चन्याल के साथ मिलकर यह पहल की। रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर के चेयरमैन इंद्र सिंह फर्स्वाण ने चन्याल परिवार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ बेडशीटें मरीजों को बेहतर सुविधा देने के साथ संक्रमण की संभावना कम करने में भी सहायक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्य अन्य लोगों को भी जनसेवा के लिए प्रेरित करते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bageshwar News Bageshwar Latest News Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।