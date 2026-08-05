Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bageshwar News: रवाईंखाला के पास जाम में प्रसव पीड़िता लेकर जाती एंबुलेंस फंसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
Follow us on Google News
share

Bageshwar News: बागेश्वर-गरुड़ मोटर मार्ग पर रवांईखाल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे यातायात ठप हो गया। जाम में फंसी 108 एंबुलेंस को स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने मिलकर कार को हटाकर वहां से निकाला। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

रवाईंखाला के पास जाम में प्रसव पीड़िता लेकर जाती एंबुलेंस फंसी
रवाईंखाला के पास जाम में प्रसव पीड़िता लेकर जाती एंबुलेंस फंसी

Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। बागेश्वर-गरुड़ मोटर मार्ग पर रवांईखाल के पास बुधवार सुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क के बीचोंबीच खड़ी हो गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के कारण प्रसव पीड़िता को लेकर गरुड़ से जिला अस्पताल आ रही 108 एंबुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। बाद में एंबुलेंस कर्मियों, स्थानीय लोगों और अन्य वाहन चालकों की मदद से कार को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बुधवार सुबह हुआ। कार चालक ने बताया कि वाहन चलाते समय उसे नींद की झपकी आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

ये भी पढ़ें:Uttarakand Weather: मॉनसून फिर ऐक्टिव, देहरादून समेत 9 जिलों में वज्रपात की चेतावनी; स्कूलों में छुट्टी

कार सड़क के बीचोंबीच फंस जाने से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। इसी दौरान बैजनाथ से प्रसव पीड़िता को जिला अस्पताल ला रही 108 एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एंबुलेंस कर्मी महेश चंद्र पंत, भास्कर कांडपाल, अन्य वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने मिलकर कार को धक्का देकर सड़क किनारे किया। इसके बाद जाम खुला और एंबुलेंस समय पर जिला अस्पताल के लिए रवाना हो सकी। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bageshwar News Bageshwar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।