Bageshwar News: रवाईंखाला के पास जाम में प्रसव पीड़िता लेकर जाती एंबुलेंस फंसी
Bageshwar News: बागेश्वर-गरुड़ मोटर मार्ग पर रवांईखाल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे यातायात ठप हो गया। जाम में फंसी 108 एंबुलेंस को स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने मिलकर कार को हटाकर वहां से निकाला। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। बागेश्वर-गरुड़ मोटर मार्ग पर रवांईखाल के पास बुधवार सुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क के बीचोंबीच खड़ी हो गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के कारण प्रसव पीड़िता को लेकर गरुड़ से जिला अस्पताल आ रही 108 एंबुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। बाद में एंबुलेंस कर्मियों, स्थानीय लोगों और अन्य वाहन चालकों की मदद से कार को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बुधवार सुबह हुआ। कार चालक ने बताया कि वाहन चलाते समय उसे नींद की झपकी आ गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
कार सड़क के बीचोंबीच फंस जाने से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। इसी दौरान बैजनाथ से प्रसव पीड़िता को जिला अस्पताल ला रही 108 एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एंबुलेंस कर्मी महेश चंद्र पंत, भास्कर कांडपाल, अन्य वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने मिलकर कार को धक्का देकर सड़क किनारे किया। इसके बाद जाम खुला और एंबुलेंस समय पर जिला अस्पताल के लिए रवाना हो सकी। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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