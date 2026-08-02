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Bageshwar News: नर्सरी के लिए भूमि का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: भेषज संघ ने गरुड़ तहसील के कंस्यारी गांव में औषधीय पौधों की नर्सरी के लिए भूमि का निरीक्षण किया। संघ के अध्यक्ष संजय साह जगाती ने बताया कि इस नर्सरी का उद्देश्य स्थानीय किसानों को औषधीय पौधे उपलब्ध कराना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

Bageshwar News: नर्सरी के लिए भूमि का चयन

Bageshwar News: बागेश्वर। भेषज संघ ने रविवार को गरुड़ तहसील के कंस्यारी गांव में प्रस्तावित औषधीय पौधों की नर्सरी के लिए भूमि चयन को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। संघ के पदाधिकारियों ने संभावित स्थानों का भ्रमण कर नर्सरी स्थापना की संभावनाओं का आंकलन किया। भेषज संघ के अध्यक्ष संजय साह जगाती ने बताया कि नर्सरी की स्थापना का उद्देश्य स्थानीय किसानों को औषधीय एवं जड़ी-बूटी संबंधी पौधे आसानी से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नर्सरी बनने से क्षेत्र में औषधीय खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पलायन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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