Bageshwar News: रविदास जंयी के उपलक्ष पर निकाली समरसता कलश यात्रा
Bageshwar News: बागेश्वर में भाजपा महिला मोर्चा ने गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता कलश यात्रा निकाली। राधा-कृष्ण मंदिर से बाबा बागनाथ मंदिर तक यात्रा के दौरान पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन आयोजित किए गए। विधायक सुरेश गढ़िया ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं और विकास पर चर्चा की।
Bageshwar News: बागेश्वर, संवाददाता। भाजपा महिला मोर्चा बागेश्वर ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को राधा-कृष्ण मंदिर से बाबा बागनाथ मंदिर तक सामाजिक समरसता कलश यात्रा निकाली। जिलाध्यक्ष रेखा गोस्वामी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत राधा-कृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन से हुई। इसके बाद कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गढ़िया, विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, दर्जा राज्यमंत्री शिव सिंह बिष्ट, भगवती धपोला, पवन कुमार, आशीष धपोला, संजय परिहार, जीवंती कांडपाल, दीप जोशी, विवेक तिवारी, बिमला कपकोटी, चंद्रा उपाध्याय, सुनीता टम्टा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक सुरेश गढ़िया ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं
ग्रामीणों की समस्याएं
कपकोट। कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने पिंडर घाटी की ग्राम पंचायत वाछम के राजकीय जूनियर हाई स्कूल, सरणी में आयोजित जनमिलन कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने क्षेत्र के विकास, जनसुविधाओं के विस्तार और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर लोगों से संवाद किया। विधायक ने आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान दिनेश सिंह दानू, उपप्रधान गीता दानू, मनोहर राम, हरीश मेहरा समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
कार्यक्रम का संकल्प
'हर घर तिरंगा' और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को घर-घर पहुंचाने का संकल्प
बैठक की जानकारी
गरुड़। भाजपा गरुड़ मंडल की मासिक बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। बैठक में 10 से 14 अगस्त तक चलने वाले 'हर घर तिरंगा' और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील दोसाद ने की, जबकि संचालन गोविंद डसीला ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिला महामंत्री घनश्याम जोशी और विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास उपस्थित रहे। बैठक में हरीश रावत, दयाल काला, धनराज सिंह दानू, भगवान राणा, बहादुर सिंह कोरंगा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सामान्य प्रश्न
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