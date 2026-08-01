Bageshwar News: ‘आयुर्वेद संतुलित एवं प्राकृतिक जीवनशैली का आधार’
Bageshwar News: कपकोट में चंद्र सिंह शाही महाविद्यालय में एक दिवसीय आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। विधायक सुरेश गड़िया ने आयुर्वेद की महत्ता को बताया। डॉ. निष्ठा शर्मा ने विभाग की योजनाएं साझा कीं और भविष्य में इसी तरह शिविर आयोजित करने का आश्वासन दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने लोगों से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
Bageshwar News: देवेंद्र पांडे,कपकोट। स्व. चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, असों (कपकोट) में शुक्रवार को एक दिवसीय आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि आयुर्वेद केवल प्राचीन चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और प्राकृतिक जीवनशैली का आधार है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ-साथ लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. निष्ठा शर्मा ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य में भी इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे।
नगर पंचायत अध्यक्ष गीता ऐठानी ने लोगों से शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मधुलिका पाठक, मंडल अध्यक्ष हरीश कोरंगा, भुवन गड़िया, मनोहर राम, हरीश मेहरा, महेश दानू, डॉ. निर्मित शाह, छात्रसंघ अध्यक्ष मुकुल शाही, गंगा गिरी गोस्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नोडल अधिकारी डॉ. एंजज पटेल ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।