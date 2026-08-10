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Bageshwar News: 15 बोतल के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: कोतवाली पुलिस ने 15 बोतल एक शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोतवाली बैजनाथ पुलिस टीम ने चैकिंग के दौरान आरोपी कंचन सिंह पुत्र गोविंद सिंह

Bageshwar News: 15 बोतल के साथ एक गिरफ्तार

Bageshwar News: बागेश्वर। कोतवाली पुलिस ने 15 बोतल एक शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोतवाली बैजनाथ पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान आरोपी कंचन सिंह पुत्र गोविंद सिंह निवासी सुराग को 15 बोतल मैक्डॉवल रम के साथ गिरफ्तार किया। अरीरेनह के खिलाफ धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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