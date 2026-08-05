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Bageshwar News: करंट लगने से महिला झुलसी, जिला अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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Bageshwar News: काफलीगैर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बौड़ी निवासी 46 वर्षीय प्रेमा देवी पत्नी राजेंद्र सिंह घर में काम करते समय करंट की चपेट में आने से झुलस गई। परिजनों

Bageshwar News: करंट लगने से महिला झुलसी, जिला अस्पताल में भर्ती

Bageshwar News: बागेश्वर। काफलीगैर तहसील के बौड़ी गांव निवासी 46 वर्षीय प्रेमा देवी पत्नी राजेंद्र सिंह घर में काम करते समय करंट की चपेट में आकर झुलस गईं। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉ. नितिन ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीरता को देखते हुए भर्ती कर लिया। अस्पताल में उनका उपचार जारी है।

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