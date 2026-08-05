Bageshwar News: करंट लगने से महिला झुलसी, जिला अस्पताल में भर्ती
Bageshwar News: काफलीगैर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बौड़ी निवासी 46 वर्षीय प्रेमा देवी पत्नी राजेंद्र सिंह घर में काम करते समय करंट की चपेट में आने से झुलस गई। परिजनों
Bageshwar News: बागेश्वर। काफलीगैर तहसील के बौड़ी गांव निवासी 46 वर्षीय प्रेमा देवी पत्नी राजेंद्र सिंह घर में काम करते समय करंट की चपेट में आकर झुलस गईं। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉ. नितिन ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीरता को देखते हुए भर्ती कर लिया। अस्पताल में उनका उपचार जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।