21 दिन की बेटी की गर्दन मरोड़ कर दिया मर्डर, सास-ससुर ने बताया ‘हत्यारिन’ मां का घिनौना कांड
बागेश्वर में खौफनाक वारदात हुई है। सास-ससुर ने अपनी बहू के खिलाफ नवजात पोती की हत्या करने का मुकदमा कराया है। पुलिस के अनुसार, मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, जिसमें बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हृदयविदारक घटना सामने आई है। बैजनाथ थाना क्षेत्र के जैसर गांव में एक मां ने अपनी ही 21 दिन की मासूम नवजात बेटी की गला मरोड़कर निर्मम हत्या कर दी। सास-ससुर की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ महिला ने भी सास-ससुर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह भी बताया गया है कि महिला की लव मैरिज हुई थी और उसका पति विदेश में प्राइवेट नौकरी करता है।
पुलिस को शुरुआती जांच में इस जघन्य अपराध की वजह सास-ससुर से चल रहा पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। इस बीच यह भी खबर है कि महिला के मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। महिला की तरफ से भी सास-ससुर के खिलाफ क्रॉस एफआईआर कराने की तैयारी चल रही है।
संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
घटना 10 फरवरी की रात की है। जैसर गांव निवासी केशर सिंह कोरंगा के परिजन अपनी 21-22 दिन की मासूम बच्ची को लेकर आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों को बच्ची की मौत संदिग्ध लगी और गले पर कुछ निशान दिखाई दिए, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज
शुरुआत में मामला संदिग्ध मौत का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि बच्ची की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उसका गला दबाया गया था। पीएम रिपोर्ट में पता लगा है कि मौत की वजह जमीन पर पटखने या गर्दन मरोड़ना हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण गर्दन पर चोट बताया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का एंगल मानकर जांच शुरू कर दी है।
ससुर की तहरीर पर बहू के खिलाफ मुकदमा
मंगलवार को नवजात के दादा केशर सिंह कोरंगा ने अपनी बहू दीपा देवी के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जब परिवार के अन्य लोग एक शादी समारोह में गए थे, तब घर पर दीपा ने अपनी नवजात बेटी की हत्या कर दी। ससुर ने यह भी बताया कि बहू का लंबे समय से सास-ससुर के साथ विवाद चल रहा था, जिसकी काउंसलिंग भी पुलिस हेल्पलाइन में हो चुकी थी।
पारिवारिक कलह
खबर के अनुसार, दीपा का पति विदेश में नौकरी करता है। घर में छोटी-छोटी बातों पर होने वाले झगड़ों के कारण केशर सिंह ने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी। दूसरी तरफ बैजनाथ थानाध्यक्ष कैलाश सिंह बिष्ट ने बताया, "दादा की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मां दीपा देवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।"
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
