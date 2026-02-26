Hindustan Hindi News
21 दिन की बेटी की गर्दन मरोड़ कर दिया मर्डर, सास-ससुर ने बताया ‘हत्यारिन’ मां का घिनौना कांड

Feb 26, 2026 02:16 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, बागेश्वर
बागेश्वर में खौफनाक वारदात हुई है। सास-ससुर ने अपनी बहू के खिलाफ नवजात पोती की हत्या करने का मुकदमा कराया है। पुलिस के अनुसार, मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है, जिसमें बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई।

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हृदयविदारक घटना सामने आई है। बैजनाथ थाना क्षेत्र के जैसर गांव में एक मां ने अपनी ही 21 दिन की मासूम नवजात बेटी की गला मरोड़कर निर्मम हत्या कर दी। सास-ससुर की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ महिला ने भी सास-ससुर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह भी बताया गया है कि महिला की लव मैरिज हुई थी और उसका पति विदेश में प्राइवेट नौकरी करता है।

पुलिस को शुरुआती जांच में इस जघन्य अपराध की वजह सास-ससुर से चल रहा पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। इस बीच यह भी खबर है कि महिला के मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। महिला की तरफ से भी सास-ससुर के खिलाफ क्रॉस एफआईआर कराने की तैयारी चल रही है।

संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

घटना 10 फरवरी की रात की है। जैसर गांव निवासी केशर सिंह कोरंगा के परिजन अपनी 21-22 दिन की मासूम बच्ची को लेकर आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों को बच्ची की मौत संदिग्ध लगी और गले पर कुछ निशान दिखाई दिए, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज

शुरुआत में मामला संदिग्ध मौत का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि बच्ची की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उसका गला दबाया गया था। पीएम रिपोर्ट में पता लगा है कि मौत की वजह जमीन पर पटखने या गर्दन मरोड़ना हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण गर्दन पर चोट बताया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का एंगल मानकर जांच शुरू कर दी है।

ससुर की तहरीर पर बहू के खिलाफ मुकदमा

मंगलवार को नवजात के दादा केशर सिंह कोरंगा ने अपनी बहू दीपा देवी के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जब परिवार के अन्य लोग एक शादी समारोह में गए थे, तब घर पर दीपा ने अपनी नवजात बेटी की हत्या कर दी। ससुर ने यह भी बताया कि बहू का लंबे समय से सास-ससुर के साथ विवाद चल रहा था, जिसकी काउंसलिंग भी पुलिस हेल्पलाइन में हो चुकी थी।

पारिवारिक कलह

खबर के अनुसार, दीपा का पति विदेश में नौकरी करता है। घर में छोटी-छोटी बातों पर होने वाले झगड़ों के कारण केशर सिंह ने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी। दूसरी तरफ बैजनाथ थानाध्यक्ष कैलाश सिंह बिष्ट ने बताया, "दादा की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मां दीपा देवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।"

