विधायक नाला पार करते समय बाल-बाल बचे, 50 मीटर तक बह गया गनर; NDRF की टीम ने बचाया

उत्तराखंड के बागेश्वर में आपदा प्रभावित गांव जाते समय विधायक नाला पार करते हुए बाल-बाल बचे, जबकि उनका गनर तेज बहाव में 50 मीटर दूर तक बह गया, जिसे स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ टीम ने बचाया।

आपदा प्रभावित गांव पौंसारी जाते समय शुक्रवार को एक नाला पूरी तरह उफनाया हुआ था। नाले को पार करते समय विधायक बाल-बाल बचे और उनका गनर 50 मीटर दूर तक बह गया। उसे स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ की टीम ने बमुश्किल बचाया। इस बहाव में गनर की कारबाइन बह गई, जबकि विधायक गड़िया की डायरी और फोन भी बह गया है।

आपदा प्रभावित गांव में गए थे जान हथेली पर रखबर विधायक आपदा प्रभावितों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ हर वक्त खड़ी रहेगी। राहत कार्य शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह विधायक सुरेश गड़िया कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मी पंकज नेगी के साथ आपदा प्रभावित गांव पौंसारी के लिए रवाना हुए। क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से क्षेत्र के अधिकतर नाले उफान पर थे। इसी दौरान विधायक एनडीआरएफ के जवानों की मदद से नाला पार कर रहे थे। नाले में बहाव अधिक होने के कारण वह कई बार असंतुलित हो गए। उन्हें असंतुलित होते देख उनके गनर उनके पास जाने लगे, लेकिन इसी दौरान उनका पांव फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बहने लगे।

करीब 50 मीटर तक वह बह गए। उन्हें स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। इस दौरान उनकी कारबाइन बह गई। साथ ही विधायक गड़िया का मोबाइल फोन और डायरी भी गिर गए। विधाायक ने कहा कि नाले में बहाव अधिक होने के कारण वह बाल-बाल बच गए, जबकि उनका सुरक्षा कर्मी 50 मीटर दूर तक बह गया।