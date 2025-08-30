bageshwar flood disaster MLA had a narrow escape while crossing the drain विधायक नाला पार करते समय बाल-बाल बचे, 50 मीटर तक बह गया गनर; NDRF की टीम ने बचाया, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
विधायक नाला पार करते समय बाल-बाल बचे, 50 मीटर तक बह गया गनर; NDRF की टीम ने बचाया

आपदा प्रभावित गांव जाते समय विधायक नाला पार करते हुए बाल-बाल बचे, जबकि उनका गनर तेज बहाव में 50 मीटर दूर तक बह गया, जिसे स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ टीम ने बचाया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, बागेश्वरSat, 30 Aug 2025 06:22 AM
उत्तराखंड के बागेश्वर में आपदा प्रभावित गांव जाते समय विधायक नाला पार करते हुए बाल-बाल बचे, जबकि उनका गनर तेज बहाव में 50 मीटर दूर तक बह गया, जिसे स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ टीम ने बचाया।

आपदा प्रभावित गांव पौंसारी जाते समय शुक्रवार को एक नाला पूरी तरह उफनाया हुआ था। नाले को पार करते समय विधायक बाल-बाल बचे और उनका गनर 50 मीटर दूर तक बह गया। उसे स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ की टीम ने बमुश्किल बचाया। इस बहाव में गनर की कारबाइन बह गई, जबकि विधायक गड़िया की डायरी और फोन भी बह गया है।

आपदा प्रभावित गांव में गए थे

जान हथेली पर रखबर विधायक आपदा प्रभावितों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ हर वक्त खड़ी रहेगी। राहत कार्य शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह विधायक सुरेश गड़िया कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मी पंकज नेगी के साथ आपदा प्रभावित गांव पौंसारी के लिए रवाना हुए। क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से क्षेत्र के अधिकतर नाले उफान पर थे। इसी दौरान विधायक एनडीआरएफ के जवानों की मदद से नाला पार कर रहे थे। नाले में बहाव अधिक होने के कारण वह कई बार असंतुलित हो गए। उन्हें असंतुलित होते देख उनके गनर उनके पास जाने लगे, लेकिन इसी दौरान उनका पांव फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बहने लगे।

करीब 50 मीटर तक वह बह गए। उन्हें स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। इस दौरान उनकी कारबाइन बह गई। साथ ही विधायक गड़िया का मोबाइल फोन और डायरी भी गिर गए। विधाायक ने कहा कि नाले में बहाव अधिक होने के कारण वह बाल-बाल बच गए, जबकि उनका सुरक्षा कर्मी 50 मीटर दूर तक बह गया।

राहत बचाव के लिए नोडल अधिकारी नामित

बागेश्वर। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए राहत व बचाव के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। प्रवीण सिंह गोस्वामी, अर्जुन सिंह रावत और बृजेश रतूड़ी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मार्गों की आवाजाही बहाल करने हेतु पीडब्ल्यूडी व पीएमजीएसवाई की टीमें युद्धस्तर पर कार्य कर रही हैं। मलबा हटाने और वैकल्पिक रास्तों की पहचान के निर्देश जिलाधिकारी ने स्वयं मौके से दिए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़खे और मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

