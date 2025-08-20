Badrinath Yatra mishap Drunk Driver Abandons Bus on Cliff Edge with 36 Passengers बदरीनाथ यात्रा में बड़ा हादसा टला, शराबी चालक बस खाई के पास छोड़ भागा, 36 यात्रियों की जान अटकी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Badrinath Yatra mishap Drunk Driver Abandons Bus on Cliff Edge with 36 Passengers

शराब‌ पी कर‌‌ यात्रियों को बदरीनाथ यात्रा पर ले जा रहे बस चालक बस को खतरनाक और गहरी खाई के मुहाने छोड़ कर भाग‌ निकला। बस में 36 तीर्थयात्री सवार थे।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चमोलीWed, 20 Aug 2025 12:35 PM
उत्तराखंड के चमोली जिले में बदरीनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टल गया। सोनप्रयाग से बदरीनाथ जा रही एक प्राइवेट बस के चालक ने शराब पीकर बस को खाई के मुहाने पर रोक दिया और मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि सभी यात्री समय रहते बस से कूदकर बाहर निकल आए और उनकी जान बाल-बाल बच गई।

घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, बस में विभिन्न राज्यों से आए करीब 36 यात्री सवार थे। रास्ते में हनुमानचट्टी के पास चालक ने बस रोककर कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाई और नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने लगा। बस डगमगाने लगी, कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर झूलने लगी। यात्रियों की सांसें थम सी गईं।

बदरीनाथ से 5 किलोमीटर पहले खाई पर अटकी बस

बदरीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर पहले बस अनियंत्रित होकर खाई की ओर बढ़ी, लेकिन यात्री तुरंत बस से कूद गए और घबराकर 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी।

इस बीच चालक बस को खाई के मुहाने छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। सूचना मिलते ही थाना बद्रीनाथ पुलिस कांस्टेबल सरदार सिंह, कांस्टेबल विकास जुयाल और कांस्टेबल गौरव रावत मौके पर पहुंचे और आरोपी चालक की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने थोड़ी ही देर में चालक को दबोच लिया।

मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि चालक शराब के नशे में था। पुलिस ने वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज कर दिया है और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु भेजा जा रहा है। उधर, प्रशासन ने घटना को गंभीर मानते हुए तीर्थयात्रा के दौरान यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है।

