तलवार लेकर स्थानीय लोगों पर टूट पड़े सिख यात्री, मारपीट में कई जख्मी; बदरीनाथ यात्रा रुकी
चमोली के कर्णप्रयाग में किसी बात को लेकर सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में मारपीट हो गई। सिख पर्यटकों ने तलवारों से हमला किया। कई लोग जख्मी हुए हैं। बदरीनाथ यात्रा चार घंटे से ज्यादा ठप रही।
Badrinath Yatra: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बीच बड़ी खबर आई है। आज सुबह चमोली जिले के कर्णप्रयाग में सिख समुदाय के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। इस दौरान सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने तलवारें निकाल ली और लोगों पर टूट पड़े। जवाब में स्थानीय लोगों ने हमला किया है। इस घटना में आठ लोग बुरी तरह से घायल हो गए। एक को देहरादून रेफर किया गया है। घटना के बाद लोगों गुस्से में आकर प्रदर्शन किया और साढ़े चार घंटे बदरीनाथ यात्रा ठप रही। इस दौरान कर्णप्रयाग में करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
खूनी संघर्ष में आठ घायल, एक देहरादून रेफर
मंगलवार को कर्णप्रयाग में सिख तीथ यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच खूनी संघर्ष में आठ लोग घायल हो गए। घायलों को कर्णप्रयाग सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एक स्थानीय युवक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे प्राथमकि उपचार के बाद एयर लिफ्ट से देहरादून रेफर किया गया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बदरीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के पंचपुलिया में जाम लगा दिया जिससे करीब 15 किलोमीटर के दायरे में वाहनों का जाम लगा है। बदरीनाथ व हेमंकुड साहिब जाने वाले हजारों यात्री कर्णप्रयाग, गौचर लंगासू, नंदप्रयाग व अन्य स्थानों पर जाम में फंसे हैं। तेज धूप में बच्चों व बुजुर्ग लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
घटना क्या हुई थी
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को रोजाना की भांति बदरीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सामान्य थी। सुबह करीब 10 बजे कर्णप्रयाग में बदरीनाथ हाईवे पर पुल के आसपास चार सिख तीथ यात्री हेमकुंड के दर्शन करने के बाद कर्णप्रयाग में रुके। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक होटल के सामने बाइक में बैठे तीर्थ यात्रियों का होटल मालिक के लड़के से वाहन पार्क करने पर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद सिख तीर्थ यात्रियों ने तलवार निकाल दी और होटल स्वामी के लड़के पर हमला कर उसके सिर, कमर, हाथ को लहू लुहान कर दिया।
सिख श्रद्धालु हमले के बाद भागे, स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा
इसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने हमला करने वाले तीर्थ यात्रियों को पकड़ लिया। लेकिन फिर भी तीर्थ यात्रियों ने तलवारों से लोगों पर हमाला जारी रखा और स्थानीय चार लोग घायल कर दिया। इसी दौरान एक तीर्थ यात्री को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। उसके अन्य साथी भाग गए जिन्हें गौचर में पकड़ लिया गया है। इस संघर्ष में चार स्थानीय लोग व चार सिक्ख तीर्थ यात्री घायल हुए हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर ढाई बजे तक बदरीनाथ हाईवे पर जाम लगा है।
कर्णप्रयाग एसएचओ विनोद थपलियाल का कहना है कि हमले में कुल सात लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इनमें तीन से चार स्थानीय लोग भी हैं। पुलिस ने घायलों को उपजिला अस्पताल कर्णप्रयाग में भर्ती कराया है। घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश बना हुआ है।
चार घंटे से ज्यादा ठप रही बदरीनाथ यात्रा
गुस्साए लोगों का कहना है कि तीर्थ यात्रा पर आने वाले सिक्ख तीर्थ यात्रियों के हथियार लाने पर रोक लगाई जाय। समाचार लिखे जाने तक बदरीनाथ हाईवे जाम लगा है और सैकड़ों लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस के जवान व प्रशासन की टीम मौजूद है। कर्णप्रयाग के थानाध्यक्ष विनोद थपलियाल व तहसीलदार सुधा डोभाल का कहना है कि जाम लगाने वाले लोगों को समझाया जा रहा है। हालात नियंत्रण में हैं और जाम खोल दिया गया है।
रिपोर्ट- सतीश गैरोला
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