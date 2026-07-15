बदरीनाथ में चोरी करने वाला प्रमोद कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का खास? किसने लगाए आरोप
बदरीनाथ धाम में चोरी के आरोप में प्रमोद नौटियाल को जेल भेजा जा चुका है। इस बीच बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
दरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार प्रमोद नौटियाल 14 दिन के लिए जेल भेजा जा चुका है। मामले में हाईलेवल की जांच भी चल रही है। बैकुंठधाम में चोरी प्रकरण में कई बड़े नाम और सामने आ सकते हैं। इस बीच बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रमोद नौकरी पर आने से पहले से ही गणेश गोदियाल के संपर्क में था। उधर, कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को बहस की चुनौती दी है।
हेमंत द्विवेदी का आरोप है कि गोदियाल के कार्यकाल में ही नियम विरुद्ध प्रमोशन और समायोजन हुआ। अध्यक्ष द्विवेदी ने बताया कि 13 जून 2003 तक आरोपी प्रमोद नौटियाल मुंबई में ब्लैसनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में काम करता था। प्रमोद ने 13 जून 2003 को एक सादे कागज पर बीकेटीसी अध्यक्ष को नौकरी देने के लिए पत्र लिखा। इस सादे कागज पर किए गए आवेदन पर इंटरनेट कार्डिनेटर के पद पर अस्थाई नियुक्ति दे दी गई।
हेमंत द्विवेदी के आरोप
कांग्रेस शासन में ही 14 अगस्त 2012 को शासन से पद स्वीकृत होकर आए। 28 जून 2013 को इंटरनेट कार्डिनेटर के पद पर नियमित किया गया। द्विवेदी ने बताया कि नौ जुलाई 2014 को प्रमोद की ओर से सीईओ को पत्र लिख कर निजी सचिव पद की जिम्मेदारी देने की मांग की गई। एक महीने बाद सात अगस्त को निजी सचिव का अतिरिक्त चार्ज गोदियाल कार्यकाल में दिया गया। एक्ट के विपरीत जाकर 23 जनवरी 2018 को गोदियाल ने निजी सचिव के 4600 ग्रेड पे पर पदोन्नत करने के साथ समायोजन भी कर दिया। तत्कालीन अध्यक्ष गोदियाल ने सीईओ को पत्र लिख कर 4600 ग्रेड पे वेतनमान का लाभ भी दे दिया।
गणेश बहस को पहुंचे, द्विवेदी नहीं आए
बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सार्वजनिक बहस की चुनौती मंगलवार को राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तय समय पर प्रेस क्लब पहुंच गए लेकिन चुनौती देने वाले बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी नहीं आए। गोदियाल ने इसे भाजपा की तथ्यों से भागने की रणनीति करार देते हुए कहा कि यदि आरोप लगाए गए हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से साबित किया जाना चाहिए।
प्रेस क्लब पहुंचे गोदियाल ने दोपहर साढ़े 12 बजे पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक मंच पर दी गई बहस की चुनौती को स्वीकारते हुए वह तय समय पर पहुंच गए लेकिन द्विवेदी नहीं आए। इससे स्पष्ट है कि द्विवेदी के पास अपने आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य नहीं हैं। गोदियाल ने कहा कि वास्तविक सवाल यह है कि बदरीनाथ धाम की दानराशि की कथित चोरी किसके कार्यकाल में हुई। चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं और नोटों की गड्डियां गायब होने के आरोप सामने आए हैं तो इसकी जवाबदेही वर्तमान मंदिर समिति और सरकार की बनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने पर उसे दबाने का प्रयास किया गया। गोदियाल ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के साथ उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।
बदरीनाथ या केदारनाथ आकर करें बहस: हेमंत
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रेस क्लब में डिबेट के लिए कभी कोई समय कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को नहीं दिया गया। अपने समय की खामियां उजागर होने पर वे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यदि उन्हें डिबेट करनी है, तो वे बदरीनाथ या केदारनाथ के परिसर में पहुंचे।
जांच टीम ने दान गणना कक्ष देखा, फुटेज खंगाली
बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी की जांच के लिए शासन की ओर से गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय टीम मंगलवार को सुबह साढ़े दस बजे बदरीनाथ पहुंची।
टीम में गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी और निदेशक वित्त चिकित्सा स्वास्थ्य जगत सिंह चौहान शामिल हैं। टीम ने बदरीनाथ मंदिर परिसर, परिक्रमा पथ में लगे सीसीटीवी कैमरों और चढ़ावा गणना कक्ष का जायजा लिया। काउंटिंग रजिस्टर, दूसरे दस्तावेजों को परखा। इसके बाद टीम अपराह्न दो बजे वापस लौट गई। टीम के सदस्य गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी और पूर्व डीएम चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि टीम ने दान गणना की प्रक्रिया, दान गणना कक्ष तक कर्मियों और दानपात्र की पहुंचाने की प्रक्रिया को देखा। पुरानी सीसीटीवी रिकार्डिंग का अवलोकन किया।
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