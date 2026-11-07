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बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी केस : प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत, ये 5 शर्तें भी लगाईं

By Praveen Sharma
नैनीताल, वार्ता
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बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी प्रमोद नौटियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। पुलिस ने उन्हें 12 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद से ही वह जेल में बंद थे।

badrinath dham
बद्रीनाथ धाम मंदिर

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बद्नीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी प्रमोद नौटियाल को शुक्रवार को जमानत दे दी है। जस्टिस आलोक महरा की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

मामले के अनुसार, इस वर्ष बद्नीनाथ थाने में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 306, 316(5), 317(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि मंदिर में 'थाली भेंट गणना' के दौरान वे कुछ धनराशि लेते हुए दिखाई दिए थे।

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12 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी को 12 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी निशानदेही पर पांच हजार रुपये की कथित बरामदगी गिरफ्तारी के 16 दिन बाद यानी 28 जुलाई 2026 को बद्नीनाथ मंदिर की एक धर्मशाला के कमरे से दिखाई गई। यह एक सार्वजनिक स्थान था और जहां श्रद्धालुओं की आवाजाही आम थी। इसके अलावा, आरोपी के आवास से एक शालिग्राम के अलावा कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई थीं। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी देहरादून का स्थायी निवासी है। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए मुकदमा चलने में लंबा समय लगने की संभावना है।

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केस के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा : हाईकोर्ट

राज्य सरकार ने आरोपी की जमानत का विरोध किया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने आरोपपत्र दाखिल होने और गिरफ्तारी के काफी समय बाद कथित बरामदगी किए जाने के तथ्य से इनकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गिरफ्तारी और बरामदगी के बीच के समयांतराल, आरोपों की प्रकृति, हिरासत की अवधि और मामले की समग्र परिस्थितियों को आधार बनाते हुए जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इन शर्तों पर मिली जमानत

हाईकोर्ट ने आरोपी के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिसके तहत उन्हें गवाहों को धमकाने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और बिना पूर्व अनुमति देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, उन्हें ट्रायल में सहयोग करने और अपना वर्तमान पता व मोबाइल नंबर जांच अधिकारी व अदालत को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर सकेगा।

बता दें कि, इस साल जुलाई महीने में सामने आया यह मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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