बदरीनाथ में चढ़ावा चोरी: 2 जुलाई की है घटना, 1 जून को लगे नए CCTV; क्या-क्या पता लगा
बदरीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर जांच तेज हो गई है। एक हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। बताया जा रहा है कि 1 जून को धाम में नए सीसीटीवी लगे थे।
अयोध्या राम मंदिर के बाद बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान को समर्पित चढ़ावे की कथित हेराफेरी के आरोप लगे हैं। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा गठित जांच समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उधर, मामले में सामने आया है कि 1 जून से नए सीसीटीवी लगाए गए थे और घटना कथित तौर पर 2 जुलाई की है। वहीं, कांग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। 8 जुलाई को उपवास करेगी।
बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने रविवार को बताया कि जांच समिति को एक सप्ताह में इस प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट मंदिर समिति को प्रस्तुत करनी है। जांच समिति साक्ष्यों तथ्यों के साथ रिपोर्ट तैयार कर रही है। चढ़ावा गणना में लगे लोगों सहित वहां तैनात मंदिर प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गये हैं कि सम्बंधित प्रकरण के किसी भी साक्ष्य, वैज्ञानिक उपकरणों, तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए।
कथित हेराफेरी की घटना 2 जुलाई की
चढ़ावे की कथित हेराफेरी की घटना 2 जुलाई की बतायी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में नियमानुसार 45 दिन की गतिविधियां सुरक्षित रखी गई हैं। उन्होंने यह भी बताया बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चढ़ावा गणना स्थल और अन्य स्थानों पर 1 जून को कुछ नये सीसीटीवी कैमरे भी लगाये गए हैं।
जांच के लिए गठित की चार सदस्यीय समिति
बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की जांच के लिए बीकेटीसी ने जो चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। उसमें बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वित्त नियंत्रक हेम कांडपाल, मंदिर समिति के विधि अधिकारी एसएस वर्त्वाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजन नैथानी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डी एस भुजवाण शामिल किए गए हैं।
चढ़ावा चोरी के खिलाफ कांग्रेस आठ को करेगी उपवास
गोपेश्वर। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि मंदिरों में चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के विरोध में कांग्रेस आठ जुलाई को प्रदेशभर में उपवास और सत्याग्रह करेगी। उन्होंने मांग की कि बदरीनाथ और केदारनाथ से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस मामले में कई गंभीर आरोप लगाए।
पंडा पंचायत ने धांधली पर उठाए सवाल
देवप्रयाग, संवाददाता। श्री बदरीश पंडा पंचायत ने श्री बदरी केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से बदरीनाथ मंदिर में बीते कुछ माह से हो रही वित्तीय अनियमिताओं की खबरों को सनातन संस्कृति पर सीधी चोट पहुंचाने वाला बताया है।
पंडा पंचायत अध्यक्ष प्रवीन ध्यानी ने बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को भेजे पत्र में कहा गया है, कि श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पदाधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय अनियमिताओं विशेषकर धन को लेकर दर्शन करवाने की खबरें श्री बदरीनाथ धाम की गरिमा को देश-विदेश तक क्षति पहुंचा रही है। इससे पीढ़ियों से धाम से जुड़े तीर्थपुरोहितों, पुजारियों में काफी रोष व दुख बना हुआ है।
तीर्थपुरोहितों, पुजारियों में काफी रोष
श्री बदरीश पंडा पंचायत ने पूछा है कि इन प्रकरण का उजागर होना कोई षडयंत्र है या किसी अनदेखी का परिणाम है। पंचायत ने इन प्रकरणों की जांच के लिए गठित कमेटी का स्वागत करते कहा कि इस मामले में दोषी व्यक्तियों व कर्मचारियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। प्रकरण में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का नाम आने पर उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। धाम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने व गरिमा बचाने में मंदिर समिति का पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है।
गोदियाल बोले, सरकार जेपीसी से कराए जांच
देहरादून, मुख्य संवाददाता। बदरीनाथ धाम में चढ़ावे के दान और वित्तीय अनियमितताओं पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए।
उन्होंने वायरल वीडियो और सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि मंदिर प्रशासन की नाक के नीचे उस चढ़ावे पर डाका डाला जा रहा है। यदि सरकार विपक्ष को जांच में शामिल करने से डरती है, तो हाईकोर्ट के जज से इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए।
अफसरों पर हो कार्रवाई
गोदियाल ने चेतावनी दी है कि जब तक मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव और अन्य संलिप्त अधिकारियों को निलंबित कर जेल नहीं भेजा जाता, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर प्रशासन मामले को रफा-दफा करने और छोटे कर्मचारियों पर जिम्मेदारी मढ़कर मुख्य आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है, जिस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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