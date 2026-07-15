CCTV में 4 बार कैश चुराते दिखा आरोपी, बद्रीनाथ मंदिर चंदा चोरी केस में नया खुलासा
बद्रीनाथ मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि आरोपी प्रमोद नौटियाल सीसीटीवी फुटेज में चार अलग-अलग मौकों पर दान की गिनती के दौरान नकदी चुराते हुए दिखाई दिया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस चोरी की रकम बरामद करने के लिए आरोपी की रिमांड लेने की तैयारी कर रही है।
उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी प्रमोद नौटियाल मंदिर में दान की गिनती के दौरान एक नहीं, बल्कि कम से कम चार अलग-अलग मौकों पर नकदी चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया है। मामले की जांच कर रही चमोली पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने यह जानकारी दी।
4 बार नकदी चुराता दिखा आरोपी
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बद्रीनाथ थाना प्रभारी (SHO) महादेव उनियाल ने बताया- पुलिस ने अब तक 22 जून, 25 जून, 29 जून और 2 जुलाई को हुई दान की गिनती की सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। इन चारों दिनों की रिकॉर्डिंग में आरोपी प्रमोद नौटियाल कथित तौर पर कई बार नकदी छिपाकर चोरी करता नजर आया।
पुराने सीसीटीवी फुटेज हो चुके डिलीट
पुलिस के मुताबिक, इस यात्रा सीजन में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब तक कुल 34 बार दान की गिनती हो चुकी है। हालांकि पुराने सीसीटीवी फुटेज स्टोरेज भर जाने के कारण अपने आप डिलीट हो चुके हैं। ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही है कि आरोपी इससे पहले भी इसी तरह की हरकत करता रहा हो, लेकिन उसके सबूत अब उपलब्ध नहीं हैं।
प्रमोद नौटियाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
प्रमोद नौटियाल को रविवार शाम देहरादून स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उसे चमोली की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने तीन दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे मंजूरी नहीं दी।
चढावा गिनती की निगरानी भी करता था…
प्रमोद नौटियाल श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष का निजी सहायक था। वह वीआईपी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ मंदिर में चढ़ावे की गिनती की निगरानी भी करता था। वह वर्ष 2003 में समिति से जुड़ा था और 2014 में उसकी सेवा नियमित कर दी गई थी।
पूछताछ में चोरी की बात नहीं स्वीकारी
पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार नहीं की और सवालों से बचने की कोशिश करता रहा। अब तक उसके पास से कथित रूप से चोरी की गई नकदी या सोने-चांदी के सिक्के बरामद नहीं हो सके हैं। केवल एक शालिग्राम शिला बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस अब आरोपी की रिमांड के लिए सत्र अदालत में दोबारा आवेदन करेगी ताकि चोरी की रकम और अन्य सामान की बरामदगी की जा सके।
कोषाध्यक्ष संदीप मेहता को पद से हटाया
इस बीच जांच का दायरा और बढ़ गया है। पुलिस के अनुसार, दान गिनने की प्रक्रिया के दौरान एक अन्य व्यक्ति की गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गई हैं, जिसकी भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। उधर, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने दान गिनने की व्यवस्था में बदलाव करते हुए कोषाध्यक्ष संदीप (संदेश) मेहता को इस जिम्मेदारी से हटा दिया है।
समिति का कहना है कि उनके खिलाफ कोई वित्तीय अनियमितता नहीं मिली, लेकिन दान तौलने की प्रक्रिया में कुछ कमियां सामने आने के कारण यह फैसला लिया गया। मामले की जांच फिलहाल पुलिस SIT, मंदिर समिति की आंतरिक समिति और उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति अलग-अलग स्तर पर कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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