बदरीनाथ चढ़ावा चोरी: CCTV में जेब भरते दिखा था पूर्व मंदिर अधिकारी, अब छापेमारी में मिला ये सब
बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में एसआईटी ने शुक्रवार को पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान अलग-अलग देशों की मुद्रा और अन्य सामान बरामद किया।
बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के आरोप में एसआईटी ने पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया है। चौहान के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान पुलिस को अलग-अलग विदेशी मुद्रा मिली हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को केसर और अन्य कीमती सामान भी मिला है। एसआईटी ने चार घंटे की पूछताछ के बाद चौहान को आज ही गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी के बाद चौहान मिली जानकारी के बाद ही इन ठिकानों पर छापेमारी की गई। चौहान को पुलिस मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी का मुख्य आरोपी मान रही है। आपको बता दें कि चौहान को मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर 22, 25 और 29 जून को मंदिर के गणना कक्ष में कैश के बंडल अपने जेब में रखते हुए देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद ही चौहान को गिरफ्तार किया गया और अब शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जांच अधिकारी ने छापेमारी को लेकर क्या बताया?
छापेमारी की जानकारी देते हुए एसआईटी के जांच अधिकारी महादेव उनियाल ने बताया कि 'आज की गई छापेमारी में अबतक केसर और कुछ अन्य सामान मिला है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भी मिली है। जहां तक कैश की बात है तो आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है।'
एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप चुकी
आपको बता दें कि कथित चोरी की पड़ताल के लिए श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की ओर से गठित एसआईटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मामले में 18 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी गई है।
सोशल मीडिया पर सामने आए थे हेराफेरी के आरोप
आपको बता दें कि 2 जुलाई को सोशल मीडिया पर मंदिर में चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोप सामने आए थे। इसके बाद से ही मामले में जांच तेज कर दी गई थी। मामले में एसआईटी ने 29 जून और 2 जुलाई के सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिए थे। इसके साथ ही 22 जून और 25 जून के भी सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिए गए थे जिनकी जांच कर ली गई है।
कोषाध्यक्ष को पद से हटाया जा चुका
आपको बता दें कि बीते दिनों चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता की जांच के बीच बीकेटीसी ने चढ़ावे के रखरखाव से जुड़े रजिस्टर में 'ओरवराइटिंग' पाए जाने पर कोषाध्यक्ष को पद से हटा दिया था। मालूम हो कि मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन स्तर से गठित गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति भी जांच कर रही है।
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