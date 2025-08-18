बदरीनाथ मास्टर प्लान के विरोध में उतरा पंडा समाज और तीर्थ पुरोहित, मुंडन के बाद निकाला जुलूस

बदरीनाथ में मास्टर प्लान और प्राधिकरण के विरोध में स्थानीय जनता, पंडा समाज, तीर्थ पुरोहितों, होटल व्यवसाइयों का आन्दोलन‌ सोमवार को तेज‌ हो गया है। विरोध में पंडा समाज ने मुंडन कराया।

उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान और प्राधिकरण के खिलाफ विरोध आंदोलन सोमवार को तेज हो गया। स्थानीय जनता, पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित और होटल व्यवसायियों ने सरकार पर ‘गलत नीतियां थोपने’ का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।

पंडा समाज ने विरोध जताने के लिए मुंडन कराते हुए प्रतीकात्मक आंदोलन किया, वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर जलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बदरीनाथ मास्टर प्लान और प्राधिकरण की नीतियां धाम की आस्था और परंपरा के खिलाफ हैं।