Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Badrinath Kedarnath Temple Committee Appointed as New Receiver of Kailashanand Trust Properties Rules HC
बदरी-केदार मंदिर समिति ही कैलाशानंद ट्रस्ट की संपत्तियों का नया रिसीवर, HC का बड़ा फैसला

बदरी-केदार मंदिर समिति ही कैलाशानंद ट्रस्ट की संपत्तियों का नया रिसीवर, HC का बड़ा फैसला

संक्षेप: उत्तराखंड हाई कोर्ट स्वामी कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट की सम्पूर्ण संपत्ति, धर्मशाला आदि के संचालन का दायित्व बीकेटीसी को सौंपने का आदेश जारी कर दिया।

Wed, 19 Nov 2025 07:58 AMGaurav Kala नैनीताल
share Share
Follow Us on

नैनीताल हाईकोर्ट ने एक आदेश में स्वामी कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट की संपूर्ण संपत्ति, धर्मशाला, मंदिर, गोशाला आदि को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला से सटे इस ट्रस्ट की संपत्ति का विवाद तब सामने आया, जब ट्रस्ट और उसकी संपत्ति पर अधिकार संबंधी विवाद देहरादून जिला कोर्ट में 2014 में प्रस्तुत किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बीती सात नवंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रस्तुत साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए ट्रस्ट की सम्पूर्ण संपत्ति, धर्मशाला आदि के संचालन का दायित्व बीकेटीसी को सौंपने का आदेश जारी कर दिया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली दंगों के दौरान मौजूद थे कमलनाथ; सिरसा की याचिका पर HC ने मांगा जवाब
ये भी पढ़ें:'कैश फॉर र्वेश्चन' मामले में अब HC पहुंची महुआ मोइत्रा, लोकपाल के आदेश का विरोध

बता दें कि बीते साल विवाद में कई वर्षों तक चली सुनवाई में तथ्यों का खुलासा हुआ था, कि लक्ष्मण झूला के निकट ट्रस्ट के मंदिर और मसूरी स्थित धर्मशाला जौंक गांव में गोशाला समेत अन्य चल-अचल संपत्तियों पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, वे ट्रस्ट की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके खुर्द बुर्द कर रहे हैं। इस मामले में ट्रस्ट के मूल हकदारों को गलत हथकंडे अपनाकर बाहर कर दिया गया था।

मंदिर समिति ने फैसले का किया स्वागत

बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। फैसले पर अपनी प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो भी दायित्व समिति को सौंपा है उन बिंदुओं के अनुपालन में जिला प्रशासन के सहयोग से सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कहा कि हम राज्य की सीमाओं में स्थित सभी हिंदू धर्म स्थलों व मंदिरों के सुचारू संचालन और प्रबंधन के प्रति समर्पण भाव से अपना दायित्व निभाएंगे। बताया कि बीकेटीसी 1939 से स्थापित देश की धार्मिक कार्यदायी संस्था है। यह वैधानिक व्यवस्था के अधीन संचालित होती है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
High Court News Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।