बदरीनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश का राज ब्लैक बॉक्स खोलेगा, इधर-उधर पड़े थे यात्रियों के शवों के चीथड़े
बदरीनाथ हेली हादसे में मारे गए सभी छह लोगों के शव शनिवार को बरामद कर लिए गए हैं। सभी शव क्षत-विक्षत और जली अवस्था में मिले हैं। इनमें से कई के अंग अलग-अलग बिखरे मिले।
बदरीनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। दुर्घटना के कारणों की पड़ताल के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) की विशेषज्ञ टीमों ने शनिवार को घटनास्थल की हवाई रेकी की। इस दौरान चमोली जिला प्रशासन के अधिकारी और यूकाडा के सीईओ प्रतीक जैन भी मौजूद रहे।
ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के बाद होगी डाटा की जांच : बदरीनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिल पाया है। इसकी तलाश जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक ब्लैक बॉक्स बरामद नहीं होता और उसके डेटा की जांच नहीं की जाती, तब तक हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाना संभव नहीं होगा। ब्लैक बॉक्स विमान/हेलीकॉप्टर की उड़ान का सारा तकनीकी डेटा (स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति आदि) और कॉकपिट की आवाज रिकॉर्ड करता है। मौसम खराब होने और ऑरेंज अलर्ट के बावजूद हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति देने पर यूकाडा सवालों के घेरे में है।
अब ब्लैक बॉक्स अहम
ब्लैक बॉक्स विमान/हेलीकॉप्टर की उड़ान का सारा तकनीकी डेटा (स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति आदि) और कॉकपिट की आवाज़ रिकॉर्ड करता है। इसलिए इस तरह के मामले की जांच में यह सबसे महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है।
हेलीकॉप्टर हादसों पर उठने लगे सवाल
बदरीनाथ क्षेत्र में पहले भी हेलीकॉप्टर हादसा हो चुका है। 10 जून 2017 को बदरीनाथ से केस्ट्रल एविएशन का अगस्ता-119 हेलीकॉप्टर उड़ान की तैयारी में था। इसमें गुजरात के पांच तीर्थयात्री, दो पायलट व एक फ्लाइट इंजीनियर समेत आठ लोग थे। हेलीकॉप्टर को हरिद्वार पहुंचना था। उड़ान भरते ही हवा के कम दबाव के कारण हेलीकॉप्टर असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ा। हादसे में पांचों यात्री व दोनों पायलट बच गए। फ्लाइट इंजीनियर विक्रम लांबा की रोटर ब्लेड टकराने से मौत हो गई।
इधर-उधर पड़े थे यात्रियों के शवों के चीथड़े
भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं और पायलट को क्या मालूम था कि बदरीनाथ धाम की यह यात्रा उनकी जिंदगी की अंतिम यात्रा बन जाएगी। शनिवार की सुबह जब रेस्क्यू टीमें किसी तरह दुर्गम और बीहड़ पहाड़ियों के बीच दुर्घटनास्थल पर पहुंचीं, तो वहां का दृश्य देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। चारों तरफ सन्नाटा था और हेलीकॉप्टर का जलता-झुलसता मलबा पड़ा था। यात्रियों के शव बुरी तरह जले और क्षत-विक्षत हालत में चीथड़ों में इधर-उधर बिखरे हुए थे। किसी का हाथ दूर पड़ा था तो किसी का अंग मलबे के नीचे दबा हुआ था, जिन्हें देखकर राहत और बचाव कार्य में जुटे जवानों की आंखें भी नम हो गईं। शुक्रवार को यात्रियों को लेकर लौट रहा ये हेलीकॉप्टर चांई गांव के ऊपर छाए घने बादलों और दुर्गम पहाड़ी के सीने से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस भयावह हादसे में पायलट सहित सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई थी।
पांडुकेश्वर ला रहे शव
चमोली के अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार हेली चांई गांव की काफी ऊंची पहाड़ी से टकराया था, जिससे उसमें भीषण आग लग गई। उन्होंने शनिवार को बताया कि सभी छह मृतकों के शवों और अवशेषों को पांडुकेश्वर पहुंचाया जा रहा है।
शव को कंधों पर उठाया
सेना के जवानों ने दुर्गम अभियान की कमान संभाली। मलबे के बीच से झुलसे हुए शवों और एक-एक अंग को बेहद सम्मान के साथ एकत्र कर बॉडी बैग में सहेजा गया। जवान भारी मन से उन बॉडी बैग्स को अपने कंधों पर उठाकर 12 किमी पैदल रास्तों से होते हुए पांडुकेश्वर की ओर बढ़े।
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