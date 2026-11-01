बदरीनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 मौतों के बाद ऐक्शन, केदारनाथ में ट्रांस भारत की हेली सेवा रोकी
बदरीनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 मौतों के बाद ट्रांस भारत एविएशन कंपनी पर ऐक्शन हुआ है। केदारनाथ के लिए इस कंपनी की हेली सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।
Badrinath Helicopter Crash: बदरीनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सभी यात्रियों के शव निकाल लिए गए हैं। बीते शुक्रवार को मौसम के ऑरेंज अलर्ट के बीच हेलीकॉप्टर बदरीनाथ धाम से देहरादून लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया था। इसमें पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत हो गई थी। यह हेलीकॉप्टर ट्रांस भारत एविएशन का था। घटना के बाद केदारनाथ के लिए इस कंपनी की हेली सेवा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बदरीनाथ हादसे को लेकर कंपनीकी सेवाओं की जांच की जा रही है।
बदरीनाथ के पास ट्रांस भारत एविएशन के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कंपनी सेवाओं की जांच की जा रही है। इसके चलते शनिवार को केदारनाथ के लिए संचालित होने वाली ट्रांस भारत की सेवाएं भी बंद रही। शनिवार को गुप्तकाशी स्थित हेलीपैड से ट्रांस भारत कंपनी की हेली सेवाएं बंद रही। अन्य हेली सेवाएं चलती रही। बदरीनाथ के पास हुई दुर्घटना के बाद कंपनी को लेकर जांच बैठी है। इससे ट्रांस भारत की सेवाओं को रोका गया है। केदारनाथ के लिए कंपनी की सेवा बंद रहने से कई यात्रियों की टिकटें दूसरे हेलीकॉप्टर कंपनियों को ट्रांसफर की गई।
हेली सुरक्षा को केंद्रीय एजेंसियों पर निर्भरता
चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाली हेली सेवाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा पहलू सामने आया है। राज्य में हेली सेवाओं का ढांचा और संचालन पूरी तरह से केंद्रीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय पर टिका है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की भूमिका सिर्फ धरातल पर व्यवस्थाएं जुटाने तक सीमित है, उड़ानों की निगरानी और सुरक्षा मानकों की जांच का जिम्मा केंद्रीय एजेंसियों के पास है। किसी हादसे की सूरत में उसकी जांच भी डीजीसीए व एएआईबी के विशेषज्ञों की ओर से की जाती है।
सीसीटीवी के जरिए रखी जाती है नजर
चारधाम यात्रा के दौरान डीजीसीए की टीम महीने में 3-4 बार उत्तराखंड के हेलीपैडों का निरीक्षण करती है। हेलीपैडों के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस डीजीसीए के नई दिल्ली मुख्यालय में है। हेली ऑपरेटरों के लिए हवाई इमेज रिकॉर्डिंग अनिवार्य है ताकि उड़ान का वीडियो और डेटा रिकॉर्ड हो सके।
कागजों में सिमटे कड़े सुरक्षा के निर्देश
चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाली हेली सेवाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा पहलू सामने आया है। राज्य में हेली सेवाओं का ढांचा और संचालन पूरी तरह से केंद्रीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय पर टिका है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की भूमिका सिर्फ धरातल पर व्यवस्थाएं जुटाने तक सीमित है, उड़ानों की निगरानी और सुरक्षा मानकों की जांच का जिम्मा केंद्रीय एजेंसियों के पास है। किसी हादसे की सूरत में उसकी जांच भी डीजीसीए व एएआईबी के विशेषज्ञों की ओर से की जाती है।
पिछले वर्ष 15 जून को केदारघाटी में हादसे के बाद डीजीसीए ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए थे। सुरक्षा के लिए उड़ान के डेटा का विश्लेषण अनिवार्य किया गया। हालांकि, यह व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकी।
यह कहते हैं जानकार...
एयर फ्लाइंग के जानकार अंशुमान ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में हेली सेवाओं महें विशेषज्ञता, धरातलीय जांच, तकनीकी व मौसम विभाग से समन्वय जरूरी है। यहां हेलीकॉप्टरों की नियमित और सख्त जांच हो। बदलते मौसम के बीच उड़ान के लिए सुरक्षा मानकों का पालन हो।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन