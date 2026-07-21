बदरीनाथ चढ़ावा चोरी: 21 जून से पहले का डिलीट डेटा खंगालेगी SIT, 12 गवाहों के बयान दर्ज
Badrinath Donation theft: बदरीनाथ चढ़ावा चोरी में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। 12 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब 21 जून से पहले का डिलीट डेटा खंगाला जाएगा।
Badrinath Donation theft: बदरीनाथ धाम के कथित चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) से जुड़े करीब 45 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 12 लोगों के बयान केस डायरी में आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिए गए हैं। एसआईटी के मुताबिक, इन्हीं गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि चोरी के इस कथित षड्यंत्र में और कौन-कौन से अफसर या कर्मचारी शामिल रहे। इसी कड़ी में लगातार पूछताछ, दबिश और साक्ष्य जुटाने का काम जारी है। एसआईटी का मानना है कि दो एनवीआर की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से कई अहम कड़ियां सामने आ सकती हैं। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस पूरे प्रकरण में किन-किन लोगों की भूमिका रही।
इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए एसआईटी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस के कब्जे में दो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) की ड्राइव हैं। पहली ड्राइव में 21 जून की शाम से 28 जून तक का रिकॉर्ड है, जबकि दूसरी ड्राइव में 28 जून से लेकर पुलिस के कब्जे में लिए जाने तक की रिकॉर्डिंग है।
21 जून से पहले मिटाया गया डाटा खोजा जाएगा
अब दो एनवीआर ड्राइव को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। जांच का पहला उद्देश्य पुरानी ड्राइव से 21 जून से पहले मिटाए गए डाटा को रिकवर करना है। दूसरी ड्राइव की जांच से यह पता लगाया जाएगा कि रिकॉर्डिंग के साथ किसी तरह की तकनीकी छेड़छाड़ तो नहीं हुई, या साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से कोई फुटेज डिलीट तो नहीं की गई।
बिल में धांधली मामले में आरोपियों का पक्ष लेगा बीकेटीसी
देहरादून। केदारनाथ मंदिर दर्शन को आए अतिथियों के लिए गेस्ट हाउस और भोजन पर किए गए खर्च के मामले में बीकेटीसी आरोपी कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का मौका देगा। दोनों कर्मचारियों को स्पष्टीकरण देने का नोटिस दिया जा रहा है। बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने सोमवार को बताया कि इस मामले में शासन के निर्देश के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मालूम हो कि बीकेटीसी द्वारा पिछले साल केदारनाथ आए कई अतिथियों के ठहरने और भोजन पर लाखों रुपये खर्च किए थे। बाद में यह मामला सामने आने पर कई अतिथियों ने बीकेटीसी द्वारा इंतजाम करने के दावे को खारिज कर दिया था। बीकेटीसी के स्तर से की गई जांच में तत्कालीन सीईओ, तत्कालीन व्यवस्थापक-केदारनाथ और तत्कालीन मुख्य प्रभारी अधिकारी-केदारनाथ को वित्तीय नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है।
इस बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।
यमकेश्वर में खप रहा भगवान का पैसा
देहरादून। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोदियाल ने कहा कि वे भगवान बदरीविशाल के खजाने का पैसा और राशन को चुनावी फायदे के लिए यमकेश्वर विधानसभा में खपा रहे हैं। इसे बीकेटीसी के ऋषिकेश कार्यालय से व्यक्तिगत लाभ के लिए यमकेश्वर भेजा जा रहा है।
कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदियाल ने कहा कि तराई बीज विकास निगम में भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए द्विवेदी को सरकार ने बीकेटीसी अध्यक्ष बनाया और अब चढ़ावा चोरी मामले में बचाया जा रहा है। गोदियाल ने कहा कि चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार दूसरे आरोपी चौहान के खुलासे से साफ है कि वह नौटियाल के कहने पर ऐसा करता था। नौटियाल अध्यक्ष द्विवेदी के आदेश पर ही गणना ड्यूटी में तैनात था, ताकि चढ़ावा चोरी की जा सके। इस घोटाले में मंदिर समिति का शीर्ष नेतृत्व शामिल है, बावजूद इसके द्विवेदी को पद से नहीं हटाया गया। यहां तक कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी नहीं लिया गया।
गोदियाल ने कहा कि द्विवेदी यह साबित करें कि आरोपी नौटियाल से मेरा 2003 से परिचय है। कहा कि मंदिर समिति अध्यक्ष बनने के बाद मेरा अन्य कर्मचारियों की भांति नौटियाल से परिचय हुआ। अपने कार्यकाल में उसे कभी भी कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी। कहा कि आरोपी वर्ष 2001-02 में मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे भाजपा नेता का भतीजा है। गोदियाल ने कहा कि वे बदरीनाथ में द्विवेदी के साथ खुली बहस के लिए तैयार हैं और वे द्विवेदी को बताकर ही वहां जाएंगे।
कहा, मैंने मुख्यमंत्री से अपनी जांच की मांग की थी
गोदियाल ने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा कि 2023 में जब उन्होंने सहकारिता मंत्री के विभाग में भ्रष्टाचार और घपलों को उठाया था तो तब मंत्री ने उन पर आरोप लगाए थे। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मंत्री पर लगे आरोपों और खुद पर लगे आरोपों की जांच की मांग की थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
‘गोदियाल ने बीकेटीसी के धन का किया दुरुपयोग’
बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी के अध्यक्ष रहते समिति के धन का नियमों को ताक पर रखते हुए मनमाना इस्तेमाल किया। इसकी जांच की जाएगी। सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में द्विवेदी ने कहा कि बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए गोदियाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं को समिति का धन बांटा। प्रतापनगर में एक निजी जमीन पर सड़क बनाने के लिए भी लाखों रुपये दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति से कई अधिनस्थ मंदिरों में सुधार की लंबे समय से मांग हो रही है। लेकिन गोदियाल ने केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मंदिर बनाया। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि 2024 में गढ़वाल कमिश्नर की जांच में ये सभी तथ्य सामने आए हैं। द्विवेदी से पूछा गया कि क्या वे गोदियाल के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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