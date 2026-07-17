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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी: अब मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान गिरफ्तार; 30 जून को हुए थे रिटायर

By Gaurav Kala
ज्योतिर्मठ, पूरन भिलंगवाल
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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। प्रमोद नौटियाल के बाद मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान अरेस्ट हुए हैं। राजेंद्र पिछले महीने ही अपने पद से सेवानिवृत हुए थे।

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी: अब मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान गिरफ्तार; 30 जून को हुए थे रिटायर

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने पिछले महीने 30 जून को सेवानिवृत हुए मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि थाना प्रभारी बदरीनाथ महादेव उनियाल ने की है। इससे पहले बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक सचिव प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया था।

बदरीनाथ थाना प्रभारी महादेव उनियाल ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बदरीनाथ थाने में लाया गया है और आवश्यक पूछताछ की जा रही है। जोशीमठ पुलिस अधिकारी मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरी प्रकरण में मंदिर के कार्मिकों से भी पूछताछ की जा रही है।

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सीसीटीवी फुटेज में नकदी हेर-फेर करते दिखा

दरअसल, गुरुवार सुबह ही पुलिस टीम ने बदरीनाथ मंदिर में पहुंचकर मंदिर के कंट्रोल रूम से पिछले महीने की सभी सीसीटीवी हार्ड डिस्क कंप्यूटर वह अन्य उपकरणों को अपनी कस्टडी में लिया था। पुलिस एक्सपोर्ट टीम ने इन हार्ड डिस्क की बारीकी से जांच की। सूत्रों के अनुसार, चौहान को सीसीटीवी फुटेज में 22, 25 और 29 जून को गणना कक्ष से नकदी की हेराफेरी करते हुए देखा गया था।

चार घंटे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी

बदरीनाथ में पुलिस एसआईटी द्वारा चार घंटे की लंबी पूछताछ के बाद पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को एसआईटी ने शुक्रवार को दोपहर 2:59 बजे गिरफ्तार किया। पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

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दान में अनियमितताओं के चलते कोषाध्यक्ष को हटाया

बीते दिनों बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित अनियमितता की जांच के बीच श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने चढ़ावे के रखरखाव से जुड़े रजिस्टर में 'ओवरराईटिंग' पाए जाने पर कोषाध्यक्ष को पद से हटा दिया था। बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि मंदिर के लॉकर में रखी हुई चांदी की मात्रा रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि की तुलना में थोड़ा अधिक होने और रजिस्टर में 'ओवरराइटिंग' पाए जाने के बाद कोषाध्यक्ष संदेश मेहता को वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है।

जांच के लिए गठित दल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की पड़ताल के लिए श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की ओर से गठित जांच दल बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। सोहन सिंह रांगड़ ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि चार-सदस्यीय दल ने 18 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है।

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चोरी रोकने के लिए कई सुझाव भी दिए

मंदिर समिति के सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में चढ़ावे की चोरी को रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें गणना के दौरान ड्रेस कोड लागू करना, मंदिर परिसर तथा गणना केंद्र के अछूते स्थानों को चिन्हित कर वहां नये सीसीटीवी कैमरे लगाना, निगरानी व्यवस्था को बेहतर एवं जवाबदेह बनाना और श्रद्धालुओं को गणना कार्य से जोड़ने की निश्चित प्रक्रिया तय करना शामिल है।

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