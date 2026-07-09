बदरीनाथ चढ़ावा चोरी में नया खुलासा: खर्च मेहमानों ने उठाया, BKTC कर्मचारियों ने बनाए फर्जी बिल
Badrinath Donation Theft: बदरीनाथ चढ़ावा चोरी में नया खुलासा हुआ है। वीवीआईपी मेहमानों के खुद उठाए खर्चों का बीकेटीसी कर्मचारियों ने फर्जी बिल बनाकर गोलमाल किया।
श्री बदरीनाथ धाम में चढ़ावे में चोरी के मामले बीच बीकेटीसी द्वारा वीआईपी यात्रियों के ठहरने और खानपान के बिलों के नाम पर गोलमाल का मामला एक बार फिर गरमा गया। धामों में दर्शन करने आने वाले जिन वीआईपी यात्रियों के रहने-खाने का इंतजाम टूर कंपनियां और यात्री खुद करते थे, बीकेटीसी के कार्मिकों ने उनके नाम के भी फर्जी बिल बना दिए। सूत्रों के अनुसार मई 2025 के इस मामले में बीकेटीसी की तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने ऐसे कई संदिग्ध मामलों को पकड़ा है। सरकार को भेजी गई प्राथमिक जांच रिपोर्ट में इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई है।
पूर्व सीईओ के फैसलों पर सवाल
रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व सीईओ विजय थपलियाल ने व्यवस्थापक अरविंद शुक्ला को छह लाख रुपये अग्रिम देने स्वीकृति दी थी। इसमें लंबित बिल भी शामिल थे। यह प्रस्ताव मुख्य प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी ने तैयार किया था। लंबित बिलों के भुगतान के बजाय अग्रिम धनराशि देना अनियमितता की श्रेणी में आता था। रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन सीईओ ने नियम विरुद्ध अग्रिम धनराशि का भुगतान किया था। हालांकि आरोपित कार्मिकों का कहना है कि जिस वक्त की यह बात है, उस दौरान बोर्ड गठित न था। इसलिए यात्रा के दबाव में निर्णय किया गया। बाद में बोर्ड गठित होने के बाद नौ जुलाई 2025 को हुई बोर्ड बैठक में आय-व्यय को मंजूर करा लिया गया।
आशा, नेहा ने भी दावों से किया इनकार
खर्च की लिस्ट में विधायक आशा नौटियाल के नाम पर केदारनाथ स्थित पंजाब सिंध आवास ठहरने का बिल 37 हजार 500 रुपये, काबीना मंत्री गणेश जोशी की पुत्री भाजपा नेत्री नेहा जोशी के ठहरने और खानपान के खर्च के रूप में 40 हजार रुपये दर्ज हैं। नौटियाल और जोशी भी कड़ाई से बीकेटीसी के खर्च पर केदारनाथ में रुकने की बात का खंडन कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने समिति से एक पैसा नहीं लिया। पूरा खर्च उन्होंने स्वयं ही उठाया है।
कंपनी ने उठाया था मेहमान का पूरा खर्च
जांच समिति सदस्य राजन नैथानी, एसएस बर्त्वाल, हेम कांडपाल और विपिन तिवारी ने सुपर वीआईपी के रूप में प्रचारित किए जा रहे एक अतिथि के नाम पर हुए भुगतान को संदिग्ध पाया। यात्री के केयर टेकर के रूप में एक राज्य के मुख्य सचिव का उल्लेख था। इनके गायत्री भवन में दो दिन रहने के खर्च के बिल 60 हजार रुपये दर्शाए गए थे। ये व्यक्ति हेरिटेज ऐवियेशन से आए थे। जांच समिति ने बिलों की जांच के लिए हेरिटेज एविएशन के सीईओ रोहित माथुर से मालूमात की तो तस्वीर ही बदल गई।
माथुर ने पत्र भेजते हुए कहा कि यात्री का पूरा खर्च तो कंपनी ने ही उठाया था। बीकेटीसी की खर्च की लिस्ट में स्थानीय विधायक आशा नौटियाल के नाम पर केदारनाथ स्थित पंजाब सिंध आवास ठहरने का बिल 37 हजार 500 रुपये, काबीना मंत्री गणेश जोशी की पुत्री भाजपा नेत्री नेहा जोशी के ठहरने और खानपान के खर्च के रूप में 40 हजार रुपये दर्ज हैं। नौटियाल और जोशी भी कड़ाई से बीकेटीसी के खर्च पर केदारनाथ में रुकने की बात का खंडन कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने समिति से एक पैसा नहीं लिया। पूरा खर्च उन्होंने स्वयं ही उठाया है। इसी प्रकार कुछ और अन्य लोगों के नाम भी इस लिस्ट में दर्ज हैं, जिनके नाम पर हजारों हजारों रुपये के बिल दर्ज है।
यहां हुआ भुगतान
कथित फर्जी बिलों के तहत सबसे अधिक भुगतान पिंक सिटी भवन में 1.54 लाख रुपये का दर्शाया गया है। इसके अलावा न्यू आगरा हाउस के नाम पर 1.10 लाख रुपये, जीएमवीएन को 90,940 रुपये, पंजाब सिंध आवास को 83,400 रुपये, बीकानेर हाउस को 79,000 रुपये, गायत्री भवन को 60,000 रुपये और राजस्थान भवन को 48,000 रुपये के बिल दर्ज किए गए हैं। जांच समिति अब इन सभी भुगतानों और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है।
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