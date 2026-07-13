बदरीनाथ में चढ़ावा चोरी: CCTV में बार-बार कैद हुई वारदात, न किसी ने टोका न पूछा
Badrinath Donation Theft: बदरीनाथ चढ़ावा चोरी में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दान का पैसा बार-बार मंदिर से चोरी किया गया। सीसीटीवी पर भी वारदात कैद हुई, लेकिन न किसी ने टोका और पूछा।
बदरीनाथ धाम के दान का पैसा निजी सचिव संवर्ग का कर्मचारी लगातार गायब करता रहा, लेकिन सिस्टम की पूरे समय आंखे बंद रही। बीकेटीसी की ओर से न तो कभी कोई टोकाटाकी की गई। न ही कभी आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत किसी ने की।
बीकेटीसी की जांच समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ किया है कि आरोपी कर्मचारी कई बार गणना कक्ष से दान का सामान बाहर लेकर गया। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है। इन तथ्यों ने बीकेटीसी के पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए हैं। यदि बार बार दान की चोरी होती रही, तो बीकेटीसी क्यों आंखे मूंदी रही। क्यों अन्य कर्मचारी, अधिकारियों ने आरोपी कर्मचारी की शिकायत नहीं की। साफ है कि सीसीटीवी फुटेज की कोई नियमित जांच पड़ताल नहीं हो रही है।
सीईओ बीकेटीसी सोहन सिंह रांगड़ का कहना है कि सोमवार को विधिवत जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट के सभी बिंदुओं का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो सम्बन्धित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अबतक गिरफ्तारी भी नहीं
दान चोरी के इस मामले में अभी तक आरोपी कर्मचारी की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी तक गिरफ्तारी तो दूर किसी भी जांच समिति ने आरोपी कर्मचारी से पूछताछ तक करने की जहमत नहीं उठाई। जबकि आरोपी कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। इसी आधार पर पुलिस केस तक दर्ज कर चुकी है।
ब्राह्मण, पुजारी कभी चोरी नहीं करते: भट्ट
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा कभी मंदिर में चोरी नहीं करते। उन्होंने मंदिर के पुजारियों के लिए बिना जेब वाले कुर्ते के नियम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्राह्मणों, पुजारियों और पंडों पर यजमानों का हमेशा विस्वास रहता है।
रविवार को महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीकेटीसी की ओर से मंदिर में दान गिनने वालों के लिए बिना जेब की ड्रेस बनाए जाने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण,पुजारी तथा पंडा कभी भी मंदिर में चोरी नहीं करते। उन्हें यजमान द्वारा दक्षिणां ही दी जाती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह उचित है कि वे लोग बिना जेब के कुर्ते के साथ जाएं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि चड़ावा चोरी करने वाले संस्था के कर्मचारी हो सकते हैं। उनके लिए नीति बनाए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सभी को स्वीकार होगा। लेकिन ब्राह्मण,पुजारी तथा पंडा पर सभी यजमानों का हमेशा विश्वास बना रहता है और इसलिए ब्राह्मण, पुजारी और पंडों के लिए इस तरह की व्यवस्था उचित नहीं है।
चोरों का जाति-धर्म नहीं देखते : गोदियाल
बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखा पलटवार किया है। गोदियाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि चोरी और डकैती जैसे अपराधों का कोई जाति या धर्म नहीं होता है और इसे जोड़ना संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है।
दरअसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में बयान दिया था कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा कभी मंदिर में चोरी नहीं कर सकते। इस बयान को लेकर गोदियाल ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले का धर्म या जाति नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि कानून को अपना काम निष्पक्षता से करना चाहिए। गोदियाल ने मांग की कि चढ़ावा चोरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एक स्पष्ट और सख्त नीति बनाई जानी चाहिए। यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है, तो उन्हें अपने मंत्रियों और पदाधिकारियों के लिए ऐसा ड्रेस कोड लागू करे, जिसमें जेब ही न हो।
देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूर्व सीएम के बयान का विरोध
देवप्रयाग। जिला कांग्रेस व नगर कांग्रेस कमेटी ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड को दोबारा लागू करने के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के बयान का कड़ा विरोध करते यहां संगम पर उनका पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने इसको पंडा पुरोहितों के हक-हकूक पर डाका डालने वाला बताया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमसिंह असवाल व नगर कांग्रेस अध्यक्ष त्रिवेंद्र रावत की अगुवाई में कांग्रेसियों ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते पुतला दहन किया। तीर्थपुरोहित व हक हकूकधारियों के भारी विरोध के चलते 2021 में धामी सरकार को देवस्थानम अधिनियम वापस लेना पड़ा था। जिलाध्यक्ष ने कहा कि देवस्थानम के जरिए भाजपा चारो धामों को अयोध्या की तरह लूट का केंद्र बनाना चाहती है। जिला महासचिव विनोद टोडरिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत तीर्थ विरोधी अधिनियम लागू करना चाहते हैं। जिसका पार्टी प्रबल विरोध करेगी।
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