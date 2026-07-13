बदरीनाथ चढ़ावा चोरी में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार, पहला बयान- VIDEO
Badrinath Donation Theft: बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी ने फरार चल रहे आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा कहा है।
बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रमोद नौटियाल बीकेटीसी (बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति) के अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक थे। मामला उजागर होने के बाद से वह फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद प्रमोद नौटियाल ने पहला बयान दिया। कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उधर, पुलिस ने नौटियाल का लैपटॉप और अन्य सामान जब्त कर लिया है।
आरोपी से थाने में पुलिस ने पूछताछ की है। मंदिर समिति द्वारा आरोपी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर करने के बाद पुलिस टीम ने मामले में चढा़वा गणना स्थल पर लगे सीसी टीवी फुटेज का अवलोकन किया। पुलिस के अनुसार चढ़ावा गणना की हेराफेरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड खंगाले गए। कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लाया जा रहा है।
बीकेटीसी अध्यक्ष के पीए हैं प्रमोद नौटियाल
बदरीनाथ मंदिर में चढावे के पैंसों की गिनती के दौरान चोरी के आरोपी मंदिर कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को पुलिस गिरफ्तार कर बदरीनाथ थानें में ले आयी है। बता दें कि आरोपी प्रमोद नौटियाल वर्तमान में समिति के अध्यक्ष के पीए के पद पर तैनात होने के बावजूद उनकी ड्यूडी मंदिर समिति के द्वारा बदरीनाथ में प्रोटोकाल एवं दान गिरती में लगाई गई है।
कब क्या-क्या हुआ-
भैरव सेना ने लगाए थे आरोप
2 जुलाई को भैरव सेना के द्वारा आरोप लगाये गए थे कि बीकेटीसीअध्यक्ष के पीए ने मंदिर दान गिनती में चोरी की है व उनकी यह चोरी सीसीटी में दर्ज हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष की संस्तुति के बाद सीईओ मंदिर समिति ने 4 सदस्यीय विभागीय टीम का गठन किया।
7 जुलाई धाम के चढ़ावे में चोरी की पुष्टि
टीम ने 7 जुलाई को बदरीनाथ पहुंचते ही सीसीटीवी व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टय उन्हें आरोपी माना। जिसके बाद सीईओ ने 7 जुलाई को उन्हें निलंबित कर दिया, निलंबन के बाद रात्री लगभग साढे बारह बजे मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पासवान ने इस चोरी बात आरोपी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ बदरीनाथ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई।
जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। वहीं 8 जुलाई से प्रमोद नौटियाल बदरीनाथ से लापता हो गए व उन्हेांने अपना फोन स्वीच आफ कर दिया। इसी दौरान वे हाई कोर्ट भी गए व उन्होंने वहां उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर व गिरफ्तारी पर रोक का आवेदन किया।
11 जुलाई को 18 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी गई
वहीं, 4 सदस्यीय मंदिर समिति की विभागीय टीम ने 11 जुलाई को सीईओ कार्यालय में अपनी जांच पूरी कर जांच रिर्पोट सौंपी जो 18 पन्नों की है। इसमें आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को 2 जुलाई को एक से अधिक बार पैंसों में हेरा फेरी करते हुए पाया गया व 29 जून को भी पैसे जैसे कुछ ले जाते पाया। वहीं सरकार द्वारा मामले में बनाई गई कमिश्नर की अध्यक्षता वाली टीम भी मामले की जांच कर रही है।
2014 में प्रमोद नौटियाल को स्थायी नियुक्ति मिली
2014 में इन्टरनेट कार्डीनेटर के रूप में स्थाई नियुक्ति पाने वाले ग्रेड पे 2800 के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पर मंदिर समिति खूब मेहरबार नही। मंदिर समिति ने इन्टरनेट कार्डीनेटर का एकल पद होने के बावजूद प्रमोद नौटियाल का आउट आफ वे जाकर प्रमोशन कर 2018 में समिति के अध्यक्ष का वैयक्तिक सहायक बना डाला व वर्तमान में उन्हें बदरीनाथ मंदिर में प्रोटोकाल व थाली भेंट गणना में तैनात कर दिया।
खुद को बेकसूर बताया
रविवार देर रात्री को प्रमोद नौटियाल को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें बदरीनाथ थाने में लाया गया है, जहां पर उनसे गहरी पूछताछ की जा रही है। यद्यपी पत्रकारों के सामने से जब वे गुजरे तो पत्रकारों ने उनपर लगे आरापों के बारे में पूछा तो नौटियाल ने कहा कि वे बेकसूर हैं।
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