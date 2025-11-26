बदरीनाथ धाम में अनूठी परंपरा, कपाट बंद से पहले रावल क्यों बनते हैं स्त्री वेश में सखी?

संक्षेप: बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंदी के वक्त कई अनूठी परंपराएं निभाई जाती हैं। इसमें रावल का स्त्री वेश में माता लक्ष्मी का सखी बनना भी शामिल है।

बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद हो गए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और जयकारों के बीच 20 हजार से अधिक श्रद्धालु इस क्षण के साक्षी बने। कपाट बंद होने से पहले मंदिर का श्रृंगार, महाभिषेक, भोग और सायंकालीन पूजा संपन्न हुई। दोपहर 02:56 बजे रावल ने गर्भगृह के द्वार बंद किए। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का औपचारिक समापन हो गया। बदरीनाथ धाम में कपाट बंदी के वक्त एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें मंदिर के मुख्य पुजारी यानी रावल स्त्री वेश में गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और सखी रूप धारण करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है यह परंपरा हर साल शीतकाल शुरू होते समय यानी जब धाम को करीब 6 महीने के लिए बंद किया जाता है, तब पहले कई पूजा‑विधियां होती हैं। इन पूजा‑पाठों में पांच‑पंच पूजाएं शामिल होती हैं। इन कर्मकांडों के दौरान रावल को महिला वेशधारण करना पड़ता है।

इसका कारण धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। उस दिन रावल ‘लक्ष्मी माता’ (देवी) की सहेली यानी ‘सखी’ की भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से, यही वेश‑भूषा उन्हें देवी लक्ष्मी माता की सहेली बन जाने की मान्यता के तहत पहनाई जाती है, क्योंकि बंदी के दौरान देवी लक्ष्मी को गर्भगृह (मंदिर का गर्भगृह) में विराजमान करना होता है।

कहा जाता है कि बंदी के बाद बदरीनाथ की मूर्ति को शीतकाल के प्रवास स्थल भेजा जाता है और वहीं पूजा‑अर्चना होती रहती है। इस वजह से, कपाट बंदी के दिन की पूजा में देवी‑सखी का प्रतीकात्मक रूप निभाना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।