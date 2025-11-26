Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Badrinath dham Unique Tradition Rawal Dress as a Woman Before the Temple Gates Close
बदरीनाथ धाम में अनूठी परंपरा, कपाट बंद से पहले रावल क्यों बनते हैं स्त्री वेश में सखी?

बदरीनाथ धाम में अनूठी परंपरा, कपाट बंद से पहले रावल क्यों बनते हैं स्त्री वेश में सखी?

संक्षेप:

बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंदी के वक्त कई अनूठी परंपराएं निभाई जाती हैं। इसमें रावल का स्त्री वेश में माता लक्ष्मी का सखी बनना भी शामिल है।

Wed, 26 Nov 2025 10:12 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चमोली
share Share
Follow Us on

बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद शीतकाल के लिए बंद हो गए। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और जयकारों के बीच 20 हजार से अधिक श्रद्धालु इस क्षण के साक्षी बने। कपाट बंद होने से पहले मंदिर का श्रृंगार, महाभिषेक, भोग और सायंकालीन पूजा संपन्न हुई। दोपहर 02:56 बजे रावल ने गर्भगृह के द्वार बंद किए। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का औपचारिक समापन हो गया। बदरीनाथ धाम में कपाट बंदी के वक्त एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें मंदिर के मुख्य पुजारी यानी रावल स्त्री वेश में गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और सखी रूप धारण करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है यह परंपरा

हर साल शीतकाल शुरू होते समय यानी जब धाम को करीब 6 महीने के लिए बंद किया जाता है, तब पहले कई पूजा‑विधियां होती हैं। इन पूजा‑पाठों में पांच‑पंच पूजाएं शामिल होती हैं। इन कर्मकांडों के दौरान रावल को महिला वेशधारण करना पड़ता है।

ये भी पढ़ें:बद्रीनाथ धाम के कपाट छह महीने के लिए बंद, अब जोशीमठ में होगी भगवान बद्रीविशाल की

इसका कारण धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा है। उस दिन रावल ‘लक्ष्मी माता’ (देवी) की सहेली यानी ‘सखी’ की भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से, यही वेश‑भूषा उन्हें देवी लक्ष्मी माता की सहेली बन जाने की मान्यता के तहत पहनाई जाती है, क्योंकि बंदी के दौरान देवी लक्ष्मी को गर्भगृह (मंदिर का गर्भगृह) में विराजमान करना होता है।

कहा जाता है कि बंदी के बाद बदरीनाथ की मूर्ति को शीतकाल के प्रवास स्थल भेजा जाता है और वहीं पूजा‑अर्चना होती रहती है। इस वजह से, कपाट बंदी के दिन की पूजा में देवी‑सखी का प्रतीकात्मक रूप निभाना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।

कपाट बंदी की पूरी रस्म

मंदिर को फूलों और सजावट से पावन रूप में तैयार किया जाता है। रावल स्त्री वेश धारण कर देवी लक्ष्मी को ‘सखी’ के रूप में लेकर गर्भगृह में विराजमान करते हैं। उसके बाद विशेष पूजा‑अर्चना होती है, जिसमें घृत कंबल चढ़ाया जाता है, मूर्ति को श्रृंगार, फूल‑मालाएं आदि लगाई जाती हैं। फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बंदी के छह महीने तक, मंदिर के मुख्य गर्भगृह में पूजा नहीं होती, लेकिन आस्था की ज्योति या अन्य पवित्र अनुष्ठान बनाए रखे जाते हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Chardham Yatra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।