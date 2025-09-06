शिव भक्त ध्यान दें! 7 सितंबर को नहीं खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, ये है वजह
मंदिर की ओर से दिए बयान में बताया गया है कि 7 सितंबर को चन्द्रग्रहण के कारण श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर बंद रहेगा व ग्रहण काल समाप्त होने के बाद 8 सितंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुलेंगे। इस बार चंद्रग्रहण 7 सितंबर को रात्रि 9.56 से प्रारंभ हो रहा है।
अगर आप आज शाम या देर रात बद्रीनाथ धाम की ओर कूच करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यह खबर पढ़ लीजिए। 7 सितंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहेंगे। इसकी मुख्य वजह चंद्रगहण है जिसके चलते कल मंदिर बंद रहेगा और इसके समाप्त होने के बाद 8 सितंबर को ही इसे खोला जाएगा। मंदिर धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल ने इसकी जानकारी दी है।
मंदिर की ओर से दिए बयान में बताया गया है कि 7 सितंबर को चन्द्रग्रहण के कारण श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर बंद रहेगा व ग्रहण काल समाप्त होने के बाद 8 सितंबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुलेंगे। इस बार चंद्रग्रहण 7 सितंबर को रात्रि 9.56 से प्रारंभ हो रहा है लेकिन ग्रहण से 9 घंटे पहले दोपहर 12.56 पर ही सूतक प्रारंभ हो जायेगा ,जिस कारण बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 12.50 पर बंद कर दिए जायेंगे। चंद्रग्रहण समाप्त होने पर 8 सितंबर को मंदिर परिसार का शुद्धकरण उपरान्त ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुलेंगे।
बता दें कि 7 सितंबर को शाम 5:11 बजे EDT (भारतीय समयानुसार तड़के करीब 2:41 बजे), चंद्र ग्रहण अपनी अधिकतम अवस्था में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी अम्ब्रा (अंधकारमय) छाया में ढक जाएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से अम्ब्रा छाया में डूब जाता है, तो उसे पूर्णता कहा जाता है और इस बार इस चरण के 82 मिनट तक चलने की उम्मीद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।