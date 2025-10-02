विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए कब होंगे बंद, आ गई तारीख

Badrinath Dham: करोड़ों हिंदुओं के आस्था के धाम बदरीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए कब बंद होंगे। गुरुवार को पुरोहितों की बैठक के बाद तिथि और समय की घोषणा कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, 25 नवम्बर दोपहर 2 बजकर 56 मिनट पर कपाट बंद होंगे। इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर जानकारी सामने आई थी।