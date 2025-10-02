विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए कब होंगे बंद, आ गई तारीख
Badrinath Dham: शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को लगन पर बंद कर किए जाएंगे। कुछ दिन पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर जानकारी सामने आई थी।
Badrinath Dham: करोड़ों हिंदुओं के आस्था के धाम बदरीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए कब बंद होंगे। गुरुवार को पुरोहितों की बैठक के बाद तिथि और समय की घोषणा कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, 25 नवम्बर दोपहर 2 बजकर 56 मिनट पर कपाट बंद होंगे। इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर जानकारी सामने आई थी।
उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से तीन धामों के शीतकाल में बंद होने की तिथि घोषित हो गई है। कुछ दिन पहले जानकारी आई थी कि गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट के पावन पर्व पर 11:36 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। जबकि, यमुनोत्री के कपाट अगले दिन 23 अक्तूबर को भैयादूज पर बंद होंगे।
