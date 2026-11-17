बदरीनाथ में कपाट बंद: पुजारी लेते हैं स्त्री वेश, भगवान से पहले बाहर लाए गए उद्धव जी; अनूठी है परंपरा
Badrinath Dham: बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। धाम में कपाट बंदी के वक्त अनूठी परंपरा निभाई जाती है। मुख्य पुजारी स्त्री वेश धारण करते हैं। भगवान से पहले उद्धवजी बाहर लाए जाते हैं।
क्रान्ति भट्ट/ अजय लाल, बदरीनाथ
Badrinath Dham Door Close: भू-बैकुंठ बदरीनाथ धाम के कपाट सोमवार रात 9:37 बजे विधि-विधान और शुभ मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की यात्रा का समापन हो गया। मान्यता है कि अगले छह माह तक देवता स्वर्ग से भू-बैकुंठ पहुंचकर भगवान बदरी विशाल की पूजा-अर्चना और आराधना करेंगे। बदरीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी स्वयंवर सेमवाल ने बताया कि भू-बैकुंठ बदरीनाथ धाम की यह परंपरा आस्था और श्रद्धा का अद्वितीय प्रमाण है। इसका आज भी पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। कपाट बंद होने के अवसर पर सोमवार को बदरीनाथ धाम में प्रकृति, आस्था, श्रद्धा और परंपरा का अलौकिक संगम देखने को मिला। सुबह से ही पूरी बदरीपुरी जय बदरी विशाल के जयकारों से गूंजती रही।
गेंदे के फूलों से सजा धाम
बदरीनाथ धाम में सोमवार को भगवान बदरी विशाल के कपाट बंद होने से पहले आस्था और परंपरा का अलौकिक दृश्य देखने को मिला। कर्नाटक से आईं श्रद्धालु राणा शुभलक्ष्मी, यशोधरा और श्रीवासी तथा केरल से पहुंचे ईश्वरन और जयशंकरम पट्टाभि भगवान के पुष्प श्रृंगार के दर्शन कर अभिभूत हो गए।
जेठ होने पर पहले बाहर लाए गए उद्धव जी
माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान कराने की परंपरा से पहले उद्धव, गरुड़ और कुबेर जी के विग्रह को बदरी पंचायत से बाहर लाकर सभा मंडप में विराजमान किया गया। मान्यता के अनुसार उद्धव जी भगवान श्रीकृष्ण के सखा होने के साथ ही उम्र में उनसे बड़े हैं। इस नाते उन्हें माता लक्ष्मी का जेठ माना जाता है। जेठ की उपस्थिति में बहू गर्भगृह में विराजमान नहीं होतीं। इसी मान्यता के चलते पहले उद्धव जी को सभा मंडप में लाया गया।
भगवान को घृत कंबल ओढ़ाकर बंद हुए कपाट
सोमवार रात 8:45 बजे भगवान बदरी विशाल के कपाट बंद करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हुई। माणा गांव की कन्याओं की ओर से विशेष रूप से तैयार किया गया घृत कंबल भगवान बदरी विशाल को अगले छह माह के लिए ओढ़ाया गया। जिसके बाद कपाट बंद कर दिए गए।
सखी भाव में गर्भगृह में विराजमान कराईं माता लक्ष्मी
भगवान बदरी विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने से पहले सोमवार को धाम में विशेष धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। दोपहर में भगवान को राजभोग अर्पित किया गया। जैसे-जैसे शाम ढली, बदरीपुरी का माहौल भावुक होता चला गया। कपाट बंद होने से पूर्व की परंपरा के अनुसार बदरीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल जी महाराज ने सखी भाव अर्थात स्त्री वेश धारण किया। इसके बाद रात 8 बजे उन्होंने माता लक्ष्मी के श्रीविग्रह को बदरी विशाल के मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया।
तड़के साढ़े तीन बजे शुरू हुई कपाट बंदी की प्रक्रिया
सोमवार तड़के 3:30 बजे मंदिर के सिंहद्वार पर घंटी वादन के साथ धार्मिक प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह चार बजे मंदिर के कपाट खोले गए। 4:10 बजे भगवान बदरी विशाल का स्नान, भव्य अभिषेक और पुष्प श्रृंगार किया गया। दोपहर में भगवान को राजभोग अर्पित किया गया। रात आठ बजे बदरीनाथ के रावल ने सखी भाव में स्त्री वेश धारण कर लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद माता लक्ष्मी के श्रीविग्रह को लेकर बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और भगवान बदरी विशाल के सानिध्य में विराजमान कराया। इससे पूर्व बदरी विशाल पंचायत के गर्भगृह से उद्धव जी और कुबेर जी के विग्रह को आदरपूर्वक सभा मंडप में लाया गया। इसके बाद भगवान की शयन आरती की गई। रात 8:45 बजे कपाट बंद करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हुई। माणा गांव की कन्याओं की ओर से बुने गए ऊनी कंबल पर बदरी गाय के दूध से निर्मित शुद्ध घी लगाया गया। इस घृत कंबल को भगवान बदरी विशाल को ओढ़ाया गया। रात ठीक 9:37 बजे मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए।
श्रद्धालुओं और आय के रिकॉर्ड टूटे
इस वर्ष बदरीनाथ धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की आमद और मंदिर समिति की आय ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भू-वैकुंठ बदरीनाथ धाम में इस यात्रा सीजन के दौरान 23,55,770 (23 लाख 55 हजार 770) श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए।
यह अब तक किसी एक यात्रा सीजन में धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सर्वाधिक संख्या है। श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक आमद का असर मंदिर समिति की आय पर भी पड़ा है। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को इस वर्ष बदरीनाथ धाम से कुल 55,90,36,270 रुपये (55 करोड़ 90 लाख 36 हजार 270 रुपये) की आय हुई है। मंदिर के इतिहास में किसी एक यात्रा सीजन में प्राप्त यह अब तक की सर्वाधिक आय है। इसने पिछले सभी वर्षों के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है।
मंदिर समिति की आय ने बनाया नया कीर्तिमान
बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगण ने बताया कि श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक आमद के साथ ही श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की आय ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। इस यात्रा सीजन में समिति को कुल 55,90,36,270 रुपये (55 करोड़ 90 लाख 36 हजार 270 रुपये) की आय हुई है। यह अब तक किसी एक यात्रा सीजन में प्राप्त सर्वाधिक आय है। इसने पिछले सभी वर्षों के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है।
आस्था और सुविधाओं ने बढ़ाया उत्साह
यात्रा की शुरुआत से ही देशभर के श्रद्धालुओं में बदरीनाथ धाम के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आमद लगातार जारी रही। प्रतिदिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री धाम पहुंचे। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से की गई सुगम दर्शन व्यवस्था, बेहतर यातायात प्रबंधन और सुविधाओं के विस्तार को इस उपलब्धि का प्रमुख कारण माना जा रहा है। रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार और रोजगार को बढ़ावा मिला है।
कपाट बंद होने से माणा में सन्नाटा
भगवान बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद माणा के ग्रामीणों ने शीतकालीन प्रवास की ओर रुख कर लिया है। रविवार रात क्षेत्रपाल घंटाकर्ण के कपाट भी बंद कर दिए गए। उनके विग्रह को अज्ञात स्थान पर विराजमान किया गया। सोमवार सुबह ग्रामीण शीतकाल प्रवास के लिए रवाना हो गए।
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