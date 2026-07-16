बद्नीनाथ धाम चढ़ावा चोरी में प्रमोद नौटियाल ही नहीं कई और भी थे शामिल, CCTV ने खोले कई नए राज

बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें नए-नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर जो खुलाया हुआ है वो भी कम चौकाने वाला नहीं है। इस गंदे खेल में शामिल कई और लोग अब पुलिस के रडार पर आ गए हैं।

उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच में खुलासा हुआ है कि चढ़ावे की चोरी में बीकेटीसी का कर्मचारी प्रमोद नौटियाल अकेला नहीं था। इस बड़े खेल में अन्य लोग भी शामिल थे, जो पुलिस के रडार पर हैं।

सीओ चमोली मदन सिंह बिष्ट और निरीक्षक महादेव प्रसाद उनियाल की जांच टीम ने जब वीडियो रिकॉर्डिंग को खंगाला तो सामने आया कि प्रमोद नौटियाल 2 जुलाई को ही नहीं, बल्कि इससे पहले 22 जून, 25 जून और 28 जून को हुई दान गणनाओं के दौरान भी चढ़ावे की चोरी कर रहा था। अब तक की जांच में सबसे अहम तथ्य यह सामने आया है कि गणना कक्ष में प्रमोद के अलावा भी कुछ अन्य संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए हैं। फुटेज में ये लोग भी दानपात्रों से निकाला गया चढ़ावा चोरी करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस खुलासे के बाद चमोली पुलिस सतर्क हो गई है। यह स्पष्ट हो गया है कि यह किसी एक व्यक्ति की करतूत नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर इन अज्ञात संदिग्धों की पहचान करने के प्रयास में जुट गई है। इन नए चेहरों के सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा काफी विस्तृत कर दिया है। जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

विवाद के बाद पहली बार खुलीं हुंडियां, उपकरण कब्जे में बद्रीनाथ मंदिर में 2 जुलाई को चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने और उस पर मचे भारी बवाल के बाद पहली बार दानपात्र (हुंडियां) खोले गए। बुधवार को मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रांगड़ की मौजूदगी में चढ़ावे की गणना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी तैनात रहे और पूरी पारदर्शिता बरतते हुए कड़ी निगरानी में यह प्रक्रिया संपन्न हुई।