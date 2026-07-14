बदरीनाथ चढ़ावा मामले में हाई पावर कमेटी पहुंची धाम, खंगाले रजिस्टर और CCTV
बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए मंगलवार को हाई पावर कमेटी बदरीनाथ पहुंची। टीम ने घटना के सीसीटीवी फुटेज, गणना कक्ष, रजिस्टरों और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से छानबीन की।
बदरीनाथ मंदिर में दानपात्र के पैंसों गणना (थाली भेंट गणना) में हुई कथित वित्तीय गड़बड़ी मामले में मंगलवार को गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में संदीप तिवाड़ी ( प्रबंधक निर्देशक एनएचएम उत्तराखंड) ,जगत सिंह चैहान ( निदेशक वित्त चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तराखंड ) की तीन सदस्यीय टीम बदरीनाथ पहुंची। टीम सुबह साढे दस बजे बदरीनाथ पहुंची और दो बजे वापस लौटी। टीम ने मंदिर परिसर, सभी सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया।
बता दें कि 2 जुलाई को बदरीनाथ मंदिर के चढावा गणना कक्ष में दानपात्रों के पैंसों की गिनती के दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष के सरकारी पीए एवं प्रोटोकाल अधिकारी के रूप में तैनात प्रमोद नौटियाल पर रकम में गड़बड़ी करने के आरोप लगे थे। इसके बाद मंदिर समिति ने उन्हें निलंबित कर दिया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद 12 जुलाई की देर रात को चमोली पुलिस टीम ने उन्हें देहरादून से गिरफ्तार किया था।
सीसीटीवी कैमरों की भी जांच
मामले में उत्तराखंड सरकार की ओर से गढवाल कमिश्नर की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था जो आज बदरीनाथ पहुंची। टीम ने मंदिर परिसर, परिक्रमा पथ में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। टीम ने दानपात्र के पैसों के गणना कक्ष में पहुंचकर वहां का जायजा लिया। टीम ने काउंटिंग रजिस्टर एवं अन्य जरूरी दस्तावेजों का अवलोकन किया। कमेटी ने लगभग 1 घंटे तक कैश काउंटिंग कक्ष की 2 जुलाई समेत अन्य दिनों की सीसीटीवी फुटेज को कई बार देखा।
क्या-क्या जांचा परखा?
टीम के सदस्य जीएमवीएन के एमडी संदीप तिवारी ने बताया कि गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम बदरीनाथ पहुंची। टीम ने दान गणना की प्रक्रिया, दान हुंडी गणना कक्ष तक कर्मचारियों और दानपात्र के पहुंचाने की प्रक्रिया, गणना कक्ष की व्यवस्था और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थित की छानबीन की। टीम ने गणना काउंटिंग रूम में कहां-कहां पर कर्मचारी और मंदिर के सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, इस बात की भी जानकारी ली।
बारिकी से प्रक्रियाओं की ली जानकारी
टीम ने यह भी पता किया कि कर्मचारियों को किस आधार पर गणना के लिए तैनात किया जाता है। बैंक कर्मचारी कब गणना कक्षा में या उसके बाहर जाते हैं। टीम ने कुछ पुरानी सीसीटीवी रिकार्डिंग का अवलोकन किया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की गणना के दौरान की कार्य प्रणाली के बारे में भी पड़ताल की। आईएएस संदीप तिवारी ने कहा कि टीम पहली बार जांच के लिए बदरीनाथ पहुंची। पहले दिन प्रक्रियाओं को टीम ने देखने की कोशिश की। आगे भी जांच जारी रहेगी।
कस्टडी में लिये जाएंगे जरूरी दस्तावेज
अधिकारी ने यह भी बताया कि आगे जांच के क्रम में एफआईआर दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता के बयान लिए जाएंगे। यदि आम जन से कोई इस घटना की बारे में कुछ बताना चाहे तो उनको भी टीम के सामने बात रखने का मौका दिया जाएगा। टीम के वित्त अधिकारी वित्त संबंधित अभिलेखों की जांच करेंगे। जांच के लिए जरूरी दस्तावेज कस्टडी में लिये जाएंगे। टीम मंदिर समिति के सभी सीसीटीवी रिकॉर्ड ले रही है। सभी सीसीटीवी फुटेज की गहन छानबीन की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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