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खुद को बताना होगा सनातनी; सारा अली खान जैसों के लिए बदरी-केदार में शपथ वाला नियम

Mar 17, 2026 11:03 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, देहरादून
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बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने गैर-सनातनियों के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव पास किया है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के अनुसार, यदि सारा अली खान या कोई भी गैर-हिंदू सनातन धर्म में अपनी आस्था का हलफनामा देता है तो उन्हें दर्शन की अनुमति मिलेगी। 

खुद को बताना होगा सनातनी; सारा अली खान जैसों के लिए बदरी-केदार में शपथ वाला नियम

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर परिसरों में गैर-सनातनियों के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। अब एक सवाल पर मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि यदि सारा अली खान जैसे गैर-हिंदू भी मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें सनातन धर्म में अपनी आस्था का शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी लिखित में खुद को सनातनी बताएगा उसका स्वागत है। इसके लिए एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है और प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।

पूरी करनी होगी यह शर्त

बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर परिसरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी देने वाली बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मंगलवार को उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री सारा अली खान या अन्य कोई गैर हिंदुओं को भी मंदिरों में दर्शन कराए जा सकते हैं। सारा अली खान या कोई अन्य गैर हिंदू यदि सनातन के प्रति अपनी आस्था के बारे में हलफनामा देता है तो उसे मंदिरों में दर्शन कराए जाएंगे।

सनातन के प्रति आस्था का देना होगा हलफनामा

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देहरादून में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सभी सनातनी हैं। यदि गैर-हिंदू भी सनातन के प्रति अपनी आस्था के बारे में हलफनामा देते हैं तो उन सबका बदरीनाथ और केदारनाथ में स्वागत है।

लिखना होगा मैं सनातनी हूं

हेमंत द्विवेदी ने कहा कि जिन गैर हिंदुओं की सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी और जो गैर हिंदू लिखेगा कि मैं सनातनी हूं और मैं हिंदुत्व को मानता हूं, उन सबका स्वागत है।

मंदिर समिति ने बनाया फॉर्मेट

'केदारनाथ' फिल्म की अभिनेत्री सारा अली खान के बारे में पूछे जाने पर मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सारा अली खान यदि कहेंगी कि उनकी सनातन के प्रति आस्था है, भाव है और वह हलफनामा देंगी तो उन्हें दर्शन कराए जाएंगे। मंदिर समिति ने हलफनामे का फॉर्मेट बना लिया है।

10 मार्च को पास हुआ था प्रस्ताव

गौरतलब है कि मंदिर समिति के बोर्ड की 10 मार्च को हुई बैठक में बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर परिसरों और गर्भगृहों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई थी।

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छह मार्च से शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन

मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अगले माह से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। केवल 10 दिनों में 16 मार्च तक छह लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के लिए अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए आनलाइन पंजीकरण छह मार्च से शुरू हुआ था।

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कब खुलेंगे कपाट?

बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व से हो रही है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल और केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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