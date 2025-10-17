Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Baba Ramdev urged people to buy local products and threaten against tariff terrorism
'आंखें निकाल लेंगे'; टैरिफ विवाद पर बाबा रामदेव की चेतावनी, स्वदेशी अपनाने की अपील

'आंखें निकाल लेंगे'; टैरिफ विवाद पर बाबा रामदेव की चेतावनी, स्वदेशी अपनाने की अपील

संक्षेप: योग गुरु बाबा रामदेव ने दिवाली से पहले देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। कहा कि लोग स्थानीय उत्पाद खरीदें। साथ ही कहा कि टैरिफ आतंकवाद जारी रहने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। कहा कि देश को विदेशियों द्वारा लूटे जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

Fri, 17 Oct 2025 11:22 PMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

योग गुरु बाबा रामदेव ने दिवाली से पहले देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। कहा कि लोग स्थानीय उत्पाद खरीदें। साथ ही कहा कि टैरिफ आतंकवाद जारी रहने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि देश को विदेशियों द्वारा लूटे जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

बाबा रामदेव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। एक तरफ टैरिफ आतंकवाद चल रहा है और दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और हमने इसे विदेशियों द्वारा लूटे जाने के लिए छोड़ दिया है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन स्वदेशी अपनाकर अपने देश की रक्षा करने का आह्वान कर रहे हैं।

देश में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह

भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली से पहले रामदेव ने लोगों से देश में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। कहा कि अगर हर कोई ऐसा करेगा तो भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी इसे धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा।

सब कुछ स्वदेशी हो

उन्होंने कहा कि दिवाली पर हमारे दीये स्वदेशी होने चाहिए, हमारी रोशनी स्वदेशी होनी चाहिए और सभी उपहार भी स्वदेशी होने चाहिए। अगर हम स्वदेशी होने का संकल्प लें तो दुनिया की सभी ताकतों को भारत के सामने झुकना पड़ेगा। कोई भी भारत को धमकाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा।

दुनिया को चेतावनी

दुनिया को चेतावनी भरा संदेश देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि भारत को जो आंख दिखाएगा, हम उसकी आंखें हम निकाल लेंगे। उन्होंने सभी से अपने देश, अपनी भारत माता के सम्मान और इन विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतों से अपने देश की रक्षा के लिए स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया।

2040 तक विकसित देश बन जाएंगे

रामदेव ने आगे कहा कि स्वदेशी अभियान अब बदलाव ला रहा है। उन्हें लगता है कि देश को इसके विकास के लिए 2047 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। स्वदेशी अभियान को अब बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम स्वदेशी के इस अभियान को जारी रखेंगे तो 2040 तक हम एक विकसित देश बन जाएंगे।

बिहार चुनाव पर क्या बोले

बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बाबा रामदेव ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर गठबंधन की अपनी-अपनी ताकत होती है। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता जिसे चाहेगी, उसे चुन लेगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।