'आंखें निकाल लेंगे'; टैरिफ विवाद पर बाबा रामदेव की चेतावनी, स्वदेशी अपनाने की अपील
संक्षेप: योग गुरु बाबा रामदेव ने दिवाली से पहले देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। कहा कि लोग स्थानीय उत्पाद खरीदें। साथ ही कहा कि टैरिफ आतंकवाद जारी रहने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। कहा कि देश को विदेशियों द्वारा लूटे जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
योग गुरु बाबा रामदेव ने दिवाली से पहले देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। कहा कि लोग स्थानीय उत्पाद खरीदें। साथ ही कहा कि टैरिफ आतंकवाद जारी रहने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि देश को विदेशियों द्वारा लूटे जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
बाबा रामदेव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। एक तरफ टैरिफ आतंकवाद चल रहा है और दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और हमने इसे विदेशियों द्वारा लूटे जाने के लिए छोड़ दिया है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन स्वदेशी अपनाकर अपने देश की रक्षा करने का आह्वान कर रहे हैं।
देश में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह
भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली से पहले रामदेव ने लोगों से देश में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। कहा कि अगर हर कोई ऐसा करेगा तो भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी इसे धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा।
सब कुछ स्वदेशी हो
उन्होंने कहा कि दिवाली पर हमारे दीये स्वदेशी होने चाहिए, हमारी रोशनी स्वदेशी होनी चाहिए और सभी उपहार भी स्वदेशी होने चाहिए। अगर हम स्वदेशी होने का संकल्प लें तो दुनिया की सभी ताकतों को भारत के सामने झुकना पड़ेगा। कोई भी भारत को धमकाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा।
दुनिया को चेतावनी
दुनिया को चेतावनी भरा संदेश देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि भारत को जो आंख दिखाएगा, हम उसकी आंखें हम निकाल लेंगे। उन्होंने सभी से अपने देश, अपनी भारत माता के सम्मान और इन विदेशी षड्यंत्रकारी ताकतों से अपने देश की रक्षा के लिए स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया।
2040 तक विकसित देश बन जाएंगे
रामदेव ने आगे कहा कि स्वदेशी अभियान अब बदलाव ला रहा है। उन्हें लगता है कि देश को इसके विकास के लिए 2047 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। स्वदेशी अभियान को अब बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम स्वदेशी के इस अभियान को जारी रखेंगे तो 2040 तक हम एक विकसित देश बन जाएंगे।
बिहार चुनाव पर क्या बोले
बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बाबा रामदेव ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर गठबंधन की अपनी-अपनी ताकत होती है। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता जिसे चाहेगी, उसे चुन लेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।