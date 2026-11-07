धर्म का आवरण ओढ़े लोगों को बेनकाब करने की जरूरत, रामदेव ने कहा- विशेष टीम बनाएगी पतंजलि
योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि सनातन धर्म का आवरण ओढ़कर बैठे लोगों को भी बेनकाब करने की आवश्यकता है। साथ ही सनातन धर्म, देवी-देवताओं और अवतारी महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित मालागांव में आयोजित तीन दिवसीय हर्बल कुंभ-जड़ी-बूटी कृषि मेला एवं श्री धन्वंतरि धाम महोत्सव का समापन भविष्य की बड़ी संभावनाओं, संकल्पों और नए विश्वास के साथ हुआ। समापन अवसर पर योग ऋषि स्वामी रामदेव ने सनातन धर्म, देवी-देवताओं और अवतारी महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने घोषणा की कि भगवान राम, कृष्ण और हनुमान सहित देवी-देवताओं का उपहास उड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पतंजलि में एक विशेष टीम गठित की जाएगी। जो ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज कराने की पहल करेगी।
वहीं, आचार्य बालकृष्ण ने श्री धन्वंतरि धाम को प्राचीन भारतीय ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, कृषि और प्रकृति के अद्भुत संगम के रूप में विकसित करने की भावी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। स्वामी रामदेव ने कहा कि अब सनातन धर्म का आवरण ओढ़कर बैठे लोगों को भी बेनकाब करने की आवश्यकता है। चार से छह नवंबर तक आयोजित इस हर्बल कुंभ ने जड़ी-बूटी, कृषि, आयुर्वेद, जैव विविधता, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। आयोजन का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि हर्बल कुंभ को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी।
अगले वर्ष अक्टूबर में इसे और व्यापक स्वरूप में आयोजित करने की घोषणा भी की गई। तीन दिनों के दौरान 2,500 से अधिक लोगों ने आयोजन में सहभागिता की, जबकि 500 से अधिक लोगों ने यहां रुककर प्रकृति के बीच विकसित हो रही इस अनूठी कार्यस्थली की ऊर्जा और वातावरण का अनुभव किया।
प्राचीनता और आधुनिकता का होगा संगम : बालकृष्ण
आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि श्री धन्वंतरि धाम प्राचीन भारतीय परंपरा और आधुनिकता का बेजोड़ संगम है। हर्बल आधुनिक अवधारणा का परिचायक है, जबकि कुंभ सनातन संस्कृति का मूल तत्व है। पूज्य स्वामी रामदेव की प्रेरणा और मार्गदर्शन में श्री धन्वंतरि धाम विश्वस्तरीय स्वरूप ले रहा है। उन्होंने धन्वंतरि जयंती की महत्ता को समुद्र मंथन की पौराणिक परंपरा से जोड़ते हुए हर्बल कुंभ नामकरण के उद्देश्य को स्पष्ट किया। कहा कि इस आयोजन में जड़ी-बूटियों के साथ कृषि को जोड़ना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि कृषि के बिना यह संकल्प अधूरा रह जाता। पतंजलि ने किसी की नकल नहीं की, बल्कि नवाचार के माध्यम से एक नए अध्याय की शुरुआत की है। श्री धन्वंतरि धाम उसी नूतन अध्याय का प्रतीक है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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