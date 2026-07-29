प्रह्लाद जोशी ब्राह्मण के घर पैदा हुए और RSS से पढ़े हैं तो... बाबा रामदेव क्यों भड़क उठे
बाबा रामदेव ने कहा कि अगर प्रह्लाद जोशी ब्राह्मण के घर पैदा हुए और आरएसएस से शिक्षा ली है तो इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने सीजेपी आंदोलन की भी आलोचना की।
योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को कहा कि ब्राह्मणवाद और आरएसएस के खिलाफ 'आजादी' के नारे लगाना उचित नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि संविधान सभी समुदायों को समान अधिकार प्रदान करता है। उनका यह बयान दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध प्रदर्शन को लेकर आया है। उन्होंने जेनरेशन जेड (Gen-Z) द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों की आलोचना की और आरोप लगाया कि इन प्रदर्शनों ने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। रामदेव ने आगे कहा कि अगर देश के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुए और आरएसएस से शिक्षा ली तो इसमें दिक्कत क्या है?
हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए रामदेव ने कहा कि देश सड़कों पर नहीं चलेगा। देश केवल संसद के माध्यम से चलेगा। शिक्षा मंत्री कौन होगा, इसका फैसला सड़कों पर नहीं होगा। इसका फैसला प्रधानमंत्री और देश की संसद करेगी।
अगर प्रह्लाद जोशी ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो परेशानी क्या है?
ब्राह्मणवाद और आरएसएस द्वारा लगाए गए "आजादी" के नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "अगर प्रल्हाद जोशी ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुए और उन्होंने आरएसएस से राष्ट्रवाद सीखा, तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।" आगे कहा, “देश का संविधान ब्राह्मणों के साथ-साथ दलितों और दलितों को भी अधिकार प्रदान करता है। इसलिए ब्राह्मणवाद का अपमान करना असंवैधानिक है। शूद्रों का अपमान करना भी असंवैधानिक है।”
जेन-Z ने देश की छवि को धूमिल किया
रामदेव ने जंतर-मंतर पर जेनरेशन जेड द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि इन प्रदर्शनों ने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। उन्होंने कहा, “जेनरेशन जेड जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुई और भारत को बदनाम किया। गाली-गलौज करना हमारी संस्कृति या स्वभाव नहीं है। हमने हमेशा अपने बड़ों का सम्मान किया है। हमने अपने माता-पिता और गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया है।”
अभिजीत दीपके की चेतावनी- दोबारा करेंगे आंदोलन
इससे पहले, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बुधवार को कहा कि सरकार को छात्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के तरीके पर "शर्म आनी चाहिए" और चेतावनी दी कि अगर केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहती है तो एक नए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।
दीपके ने कहा, “सरकार को ये सब नहीं करना चाहिए। ये छात्र अपने भविष्य और अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने में कोई खुशी नहीं मिल रही थी। 20 जुलाई को उन पर लाठीचार्ज किया गया। इतना खून बहाने के बाद भी अगर सरकार का लालच शांत नहीं हुआ और अगर वे छात्रों को इसी तरह परेशान करते रहे, तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे और जल्द ही उतरेंगे। छात्रों पर पेलेट गन का इस्तेमाल करना, मानो वे आतंकवादी हों? उन्हें शर्म आनी चाहिए! क्या वे आतंकवादी थे? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए।”
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