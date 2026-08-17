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संसद में भारत-पाकिस्तान जैसे लड़ते हैं, सरकार विपक्ष का सम्मान करे: बाबा रामदेव

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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बाबा रामदेव ने कहा कि देश में राजनीतिक कटुता बढ़ती जा रही है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष भारत-पाकिस्तान जैसे खड़े दिखाई देते हैं। सरकार को नसीहत भी दी।

Baba Ramdev says Government and Opposition Fight Like India Pakistan
बाबा रामदेव ने कहा कि संसद में सरकार और विपक्ष भारत और पाकिस्तान जैसे खड़े दिखते हैं।

योग गुरु बाबा रामदेव ने संसद में पक्ष-विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक कटुता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में नफरत और घृणा का माहौल बन गया है। संसद में पक्ष-विपक्ष पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका देश के लोगों पर गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने राजनीतिक और जातीय आधार पर नफरत करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा में नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए।

बाबा रामदेव ने कहा कि सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99 प्रतिशत तक घोटाला होता है। पैसे लेकर नौकरियां बांटने के आरोप आम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब भी समय है। व्यवस्था को सुधारा जाए। अगर ऐसा न हुआ तो देश में और भी आंदोलन हो सकते हैं। घपले-घोटालों को नहीं रोका गया तो उन्हें भी दोबारा आंदोलन करना पड़ सकता है।

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खास लोगों को नौकरी देना लोकतंत्र का अपमान

शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण कार्यक्रम से पूर्व योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि जाति, वर्ग, समुदाय और विचारधारा के नाम पर कुछ खास लोगों को नौकरी देना और अन्य को बाहर करने की शिकायतें लोकतंत्र के लिए अपमानजनक हैं।

लगातार आंदोलन चलते रहें तो देश कैसे बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि देश में एक ओर सत्यमेव जयते की बात की जा रही है। दूसरी ओर पैसे लेकर नौकरियां बांटने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में लगातार आंदोलन चलते रहे तो देश कैसे चलेगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वह आंदोलन के नाम पर अराजकता का समर्थन नहीं करते लेकिन देश में हो रहे घपले-घोटालों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर योग गुरु ने देश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नौकरियों में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में चारों तरफ हंगामा है। कई जगह स्कूलों में शिक्षकों, किताबों, बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव है। जहां सुविधाएं हैं, वहां नकल और पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं।

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बीड़ी-सिगरेट का धुआं उड़ाना ही आजादी नहीं

जेन जी प्रोटेस्ट में शामिल युवक-युवतियों को लेकर भी रामदेव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजादी के नाम पर कुछ युवक खुलेआम बीड़ी-सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं। इसमें युवतियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब इस तरह की गतिविधियां करना नहीं है। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत बड़ी संख्या में साधक मौजूद रहे।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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